Ο Λιονέλ Μέσι έχει «ρίζες» και από τη Βραζιλία

Στη Βραζιλία έχει γεννηθεί ο προπάππους του Λιονέλ Μεσι, με τις “ρίζες” του θρύλου της Αργεντινής να περιλαμβάνουν έτσι εκτός από την Ιταλία και τη χώρα του “jogo bonito”.

Ο Ιταλός ερευνητής, Φιορέντσο Σαντίνι, ανακατασκεύασε το γενεαλογικό δέντρο του Λιονέλ Μέσι και ανακάλυψε ότι ο πατέρας του παππού του από την πλευρά της μητέρας του, γεννήθηκε στο Ριμπεϊράο Πρέτο, στην πολιτεία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

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Πιο συγκεκριμένα, ο προπάππους του Αργεντινού σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, ονόματι Ρανιέρο Κοτσετίνι είχε γεννηθεί στην Ιταλία και το 1899, αλλά στη συνέχεια μετανάστευσε στη Βραζιλία, όπου και απέκτησε δύο παιδιά, τον Αρντερίγκο και την Ερμίνι.

Η οικογένεια μετακόμισε μετά από λίγα χρόνια, το 1905 στο Ροζάριο της Αργεντινής, όπου το όνομα του Αρντερίγκο Κοτσετίνι άλλαξε σε Φεντερίκο Κουτσιτίνι. Με το νέο όνομα στην χώρα της “αλμπισελέστε”, γεννήθηκε έτσι ο παππούς του Λιονέλ Μέσι, Αντόνιο Κουτσιτίνι, που στη συνέχεια έκανε τη μητέρας του, Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι.

Ο Λιονέλ Αντρές Μέσι Κουτσιτίνι ήρθε στη συνέχεια, στις 24 Ιουνίου 1987, για να αλλάξει την ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και να γράψει το δικό του όνομα με “χρυσά γράμματα” στην Μπαρτσελόνα, την εθνική Αργεντινής και το Μουντιάλ.