Αθλητικά

«Επίθεση» της UEFA στη FIFA: «Ξεπερνάει κάθε όριο, το ποδόσφαιρο δεν είναι δικό της για να το πουλήσει»

Νέα «σφαγή» ανάμεσα σε UEFA και FIFA, με αφορμή τα σχέδια για είσοδο επενδυτών στο Μουντιάλ
Μουντιάλ
Το τρόπαιο του Μουντιάλ / REUTERS/Brian Snyder
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Το πλάνο της FIFA για την είσοδο επενδυτών στο Μουντιάλ, έφερε άμεση αντίδραση από την UEFA, η οποία και κατηγορεί την παγκόσμια ομοσπονδία για… ξεπούλημα της ψυχής του ποδοσφαίρου.

Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία του Μουντιάλ της Αμερικής, η FIFA φαίνεται ότι… γλυκάθηκε και θέλει να αυξήσει τα έσοδα, μέσω της πώλησης μέρους των μετοχών της διοργάνωσης σε επενδυτές, γεγονός που οδήγησε και στα “βέλη” από την UEFA.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η UEFA πήρε ξεκάθαρη θέση κατά του πλάνου της FIFA, αναφέροντας τα εξής: «Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί διοίκησης του ποδοσφαίρου δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεπερνούν. Η UEFA το αντιμετωπίζει με τη μέγιστη σοβαρότητα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και όλες οι εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Το ίδιο και κάθε εμπλεκόμενος: οι λίγκες, οι σύλλογοι, οι ποδοσφαιριστές, οι φίλαθλοι, οι κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του αθλήματος. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς εμπορική εκμετάλλευση – ιδίως όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σχετικά με το ποιος αποκομίζει οικονομικό όφελος. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει.»

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η UEFA και η FIFA βρίσκονται εδώ και καιρό σε κόντρα, για την… πίτα των εσόδων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

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