Ολυμπιακός: Μετά το Γκουστάβο Σα «χτυπάει» και μέσο από κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ του, αφού έχει ήδη “κλείσει” τον Γκουστάβο Σα και ετοιμάζεται για μία ακόμη μετεγγραφή μέσου, “χτυπώντας” παίκτη από κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Ο Γκουστάβο Σα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί και τυπικά από τον Ολυμπιακό, ο οποίος λειτούργησε ιδανικά με την καλή γνώση της αγοράς της Πορτογαλίας και “έκλεισε” ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας, ο οποίος και ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο ήδη από τα 21 του χρόνια, αλλά και διεθνής με τις “μικρές” εθνικές ομάδες της πατρίδας του.

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Οι Πειραιώτες δεν σταματούν όμως εκεί και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται κοντά και σε μία ακόμη μετεγγραφή μέσου, ο οποίος και αγωνίζεται σε top πρωτάθλημα στην Ευρώπη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει έτσι, πια, να ολοκληρωθεί το “παζλ” με το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου, ώστε να καταστρώσει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.