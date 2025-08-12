ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Oι θύρες της OPAP Arena που θα μείνουν κλειστές για την αναμέτρηση

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού την Πέμπτη (15/8, 21:00) στην OPAP Arena, για την ρεβάνς του 2-2 στην Κύπρο στον 3ο προκριματικό γύρο του Confernece League, με την UEFA να έχει επιβάλει ποινές στην Ένωση.

Συγκεκριμένα, στην OPAP Arena θα παραμείνει κλειστό το βόρειο πέταλο του γηπέδου, δηλαδή οι θύρες 19 έως 25, τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω διάζωμα, όπου φιλοξενούνται κοι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ. Η τιμωρία αφορά παραβάσεις των κανονισμών της UEFA για πυροτεχνήματα, λέιζερ, καθώς και απρεπών συνθημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση μάλιστα τιμωρήθηκε επίσης με πρόστιμο 106.000 ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως βρίσκεται υπό καθεστώς επιτήρησης από τον Νοέμβριο του 2023. Αυτό σημαίνει πως, αν σημειωθούν νέα παραπτώματα, ο σύλλογος κινδυνεύει με ακόμη αυστηρότερες ποινές.

Οι περίπου 5.000 φίλοι της ΑΕΚ που θα έμεναν εκτός λόγω του κλειστού πετάλου, καλούνται να προμηθευτούν εισιτήριο σε άλλες θύρες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο γήπεδο θα βρίσκονται και περίπου 150 φίλοι του Άρη Λεμεσού, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στη θύρα των φιλοξενουμένων, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα, καθώς αναμένεται να μείνουν κενές περίπου 2.000 θέσεις για λόγους ασφαλείας.