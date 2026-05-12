Χαμός στο Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός: Ήρθαν στα χέρια οι ποδοσφαιριστές, αποβλήθηκαν Μουνιόθ και Καλίνιν

Ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσερραϊκό είχε πολλή ένταση και μεγάλο νικητή τον Αστέρα. Στο φινάλε της αναμέτρησης οι ποδοσφαιριστές ήρθαν στα χέρια με τους Καλίνιν και Μουνιόθ να αποβάλλονται.

Ο Αστέρας Τρίπολης σκόραρε στο 98′ με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης και οι παίκτες των δύο ομάδων δημιούργησαν μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Οι ψυχραιμότεροι ανέλαβαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, με τους Καλίνιν και Μουνιόθ να έχουν δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες, αφού στο 19 ο Ομεόνγκα είχε δει την απευθείας κόκκινη για ένα μαρκάρισμα στον Αλάγκμπε.