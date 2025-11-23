Αθλητικά

ΑΕΚ – Άρης live για την 11η αγωνιστική της Super League

Μεγάλο ντέρμπι στην κατάμεστη OPAP Arena, ανάμεσα στην 3η της βαθμολογίας ΑΕΚ και τον 7ο Άρη
Μονομαχία στο ΑΕΚ - Άρης
Super League
11η αγωνιστική
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Μονομαχία στο ΑΕΚ - Άρης

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League, σε ένα ντέρμπι που βρίσκει τις δύο ομάδες να “καίγονται” για βαθμούς, ώστε να πλησιάσουν τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

21:11 | 23.11.2025
Η βράβευση του Χιμένεθ πριν τη σέντρα του αγώνα!
21:06 | 23.11.2025
11'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Καλό σουτ του Μάνταλου έξω από την περιοχή, με τον Διούδη να εκτινάσσεται για να αποκρούσει

21:05 | 23.11.2025
6'

Ο Πινέδα έκανε κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή του Άρη και έχασε την ευκαιρία να "απειλήσει"

21:03 | 23.11.2025
5'
Ευκαιρία για τον Άρη!

Από "κομπίνα" σε φάουλ, ο Μόντσου εκτέλεσε έξω από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Στρακόσα σε απόκρουση

21:03 | 23.11.2025
4'

Συρτό σουτ του Ζοάο Μάριο, με τον Διούδη να μπλοκάρει

21:00 | 23.11.2025
3'

Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο ματς και έκλεισε τον Άρη στα καρέ του, έχοντας ήδη και ένα καλό σουτ του Καλοσκάμη που σταμάτησε σε αμυντικό

21:00 | 23.11.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:59 | 23.11.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ντέρμπι

20:56 | 23.11.2025
Περίπου 25.000 οπαδοί στις εξέδρες
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΑΡΗΣ
20:55 | 23.11.2025

Τον Χιμένεθ συνεχάρη και ο Μάριος Ηλιόπουλος

 

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΑΡΗΣ
20:53 | 23.11.2025

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και νυν του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ βραβεύτηκε στην OPAP Arena και αποθεώθηκε από τον κόσμο

 

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΑΡΗΣ
20:52 | 23.11.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γερμανός Όσμερς με τον συμπατριώτη του, Ντίγκερτ στο VAR

20:51 | 23.11.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάριν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά

Άρης: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Μορουτσάν, Νινγκ, Σίστο, Γιαννιώτας, Φαμπιάνο, Ντουντού, Ρόουζ

20:50 | 23.11.2025
Η ενδεκάδα του Άρη

Διούδης, Φαντικά, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Μορόν

20:50 | 23.11.2025
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς 

20:48 | 23.11.2025

Βαθμούς θέλει όμως και ο Άρης που έχει 6 σερί ματς χωρίς νίκη στη Super League

20:47 | 23.11.2025

Μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ καίγεται για τη νίκη κόντρα στον Άρη, ώστε να μη μείνει πίσω από τους πρωτοπόρους στη βαθμολογία της Super League

20:47 | 23.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της 11ης αγωνιστική της Super League, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στην OPAP Arena

20:46 | 23.11.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
