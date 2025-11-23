ΑΕΚ – Άρης live για την 11η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League, σε ένα ντέρμπι που βρίσκει τις δύο ομάδες να “καίγονται” για βαθμούς, ώστε να πλησιάσουν τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Καλό σουτ του Μάνταλου έξω από την περιοχή, με τον Διούδη να εκτινάσσεται για να αποκρούσει
Ο Πινέδα έκανε κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή του Άρη και έχασε την ευκαιρία να "απειλήσει"
Από "κομπίνα" σε φάουλ, ο Μόντσου εκτέλεσε έξω από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Στρακόσα σε απόκρουση
Συρτό σουτ του Ζοάο Μάριο, με τον Διούδη να μπλοκάρει
Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο ματς και έκλεισε τον Άρη στα καρέ του, έχοντας ήδη και ένα καλό σουτ του Καλοσκάμη που σταμάτησε σε αμυντικό
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ντέρμπι
Τον Χιμένεθ συνεχάρη και ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και νυν του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ βραβεύτηκε στην OPAP Arena και αποθεώθηκε από τον κόσμο
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γερμανός Όσμερς με τον συμπατριώτη του, Ντίγκερτ στο VAR
ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάριν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά
Άρης: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Μορουτσάν, Νινγκ, Σίστο, Γιαννιώτας, Φαμπιάνο, Ντουντού, Ρόουζ
Διούδης, Φαντικά, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Μορόν
Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς
Βαθμούς θέλει όμως και ο Άρης που έχει 6 σερί ματς χωρίς νίκη στη Super League
Μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ καίγεται για τη νίκη κόντρα στον Άρη, ώστε να μη μείνει πίσω από τους πρωτοπόρους στη βαθμολογία της Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της 11ης αγωνιστική της Super League, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στην OPAP Arena