Ξέσπασμα Μυριούνη: Τραγικός ο Αταμάν, ασέβεια προς τον Γιαννακόπουλο

Το κλίμα είναι βαρύ στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός απέτυχε παταγωδώς στη φετινή Euroleague, μένοντας εκτός από το Final Four που διοργανώνει ο ίδιος. Μετά την ήττα και την τραγική εμφάνιση στον τελικό πρόκρισης με τη Βαλένθια, δεν είναι λίγοι αυτοί που ασκούν έντονη κριτική στον Εργκίν Αταμάν αλλά και στους παίκτες της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού, Χρήστος Μυριούνης, ξέσπασε κατά του Αταμάν και των παικτών, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο προπονητή τραγικό και τους αθλητές ασεβείς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Miriounis (@chrismiriounis)

Η ανάρτηση του Μυριούνη

“Δεν έχω σχολιάσει τον Παναθηναϊκό δύο χρόνια τώρα, αλλά δεν γίνεται να μην πω πως από το στόρι του Γιαννακόπουλου το μεσημέρι στο εστιατόριο με τους παίκτες που ενώ ο άνθρωπος έχει ρίξει ένα καράβι δολάρια και έχει πληρώσει υπεραξίες για όλους δαύτους, η συμπεριφορά που επέδειξαν ήταν το λιγότερο προσβλητική προς το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου με την αδιαφορία τους και φάνηκε πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η έπαρση και η χαλαρότητα τους ήταν η αιτία για αυτήν την ΤΡΑΓΙΚΗ εικόνα.

Για τον Αταμάν απλά… δεν θα πω κάτι εκτός από από μια λέξη…Τραγικός.

Υ.Γ Όταν ερχόταν ο τεράστιος Παύλος Γιαννακόπουλος σε εστιατόριο που ήμασταν σε κάποιο ξενοδοχείο πριν από αγώνα,την ώρα που έμπαινε στη αίθουσα ΌΛΟΙ ΜΑΣ σταματούσαμε το φαγητό η ότι άλλο κάναμε εκείνη την στιγμή γιατί θέλαμε να δείξουμε τον ΣΕΒΑΣΜΌ μας στον άνθρωπο που και τότε πετούσε καράβια με χρήμα για εμάς και για την ομάδα“.