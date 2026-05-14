Η στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου μετά το Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, όταν άκουσε μία ερώτηση από έναν Ισπανό δημοσιογράφο που δεν ήθελε να απαντήσει.

Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους δημοσιογράφους για τη φετινή ευρωπαϊκή αποτυχία του τριφυλλιού, όντας αρκετά προβληματισμένος.

Ο Τούρκος προπονητής αποχώρησε, μάλιστα, από τη συνέντευξη Τύπου, έπειτα από ερώτηση που του έγινε.

Ένας δημοσιογράφος έσπευσε να υπενθυμίσει στον Εργκίν Αταμάν μια δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

«Κόουτς, τον Ιανουάριο είχες πει πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την EuroLeague η το Ελληνικό πρωτάθλημα θα αποχωρήσεις», ήταν η ερώτηση προς τον τούρκο προπονητή.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού πριν προλάβει να ολοκληρώσει την ερώτηση, ευχαρίστησε άπαντες και αποχώρησε από την αίθουσα, αφού δεν είχε καμία διάθεση να απαντήσει.