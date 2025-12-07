ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: Ο Λούκα Γιόβιτς έδωσε το τρίποντο στην Ένωση με δύο γκολ κόντρα στους Περιστεριώτες

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο με 4-1 με δύο γκολ του Γιόβιτς και έμεινε σε επαφή με την κορυφή και τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Πινέδα πέτυχε το πρώτο γκολ της Ένωσης και ο Λιούμπισιτς το τελευταίο.

Ο Λούκα Γιόβιτς στο δεύτεροι ημίχρονο με ένα πέναλτι και ένα τελείωμα μέσα από την περιοχή έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ΑΕΚ, το οποίο δεν γινόταν να απωλέσει και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Δικέφαλος να πανηγυρίσει την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στην Super League.

Ο Γκατσίνοβιτς αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση και πιθανότατα έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως απειλούσε κυρίως με σέντρες του Λάζαρου Ρότα. Στο 5′ ο Γιόβιτς έγινε αποδέκτης μίας σέντρας του Έλληνα μπακ, αλλά η κεφαλιά του πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Ο Ατρόμητος έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί στην OPAP Arena, όμως η κεφαλιά του Γιουμπιτάνα, μετά τη σέντρα του Κίνι κατέληξε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Στρακόσα.

Ο Πινέδα άνοιξε το σκο στην αναμέτρηση με κεφαλιά στο 18′. Ο Λάζαρος Ρότα έκανε τη σέντρα και βρήκε τον Μεξικανό στο σημείο που ήθελε. Αυτός έκανε το 1-0 με δυναμική κεφαλιά.

Στο 27′ και πάλι μετά από σέντρα του Ρότα, ο Γκατσίνοβιτς θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά δε βρήκε την μπάλα και αυτή πέρασε παράλληλα από την εστία του Χουτεσιώτη, που δεν ήλεγχε τη φάση.

Ο Πήλιος βρέθηκε κοντά στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, όμως το σουτ του κατέληξε ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση, μετά από εξαιρετική σέντρα του Ρότα.

Στην έναρξη του δεύτερου μέρους ο Γιόβιτς σκόραρε, μετά από κεφαλιά πάσα του Ζοάο Μάριο, όμως ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ του Πορτογάλου πάνω στον Κίνι και το παιχνίδι συνεχίστηκε με την ΑΕΚ να προηγείται με 1-0.

Ο Γκατσίνοβιτς σε μία υπερπροσπάθειά του που οδήγησε σε ευκαιρία τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Κοϊτά να περνάει στη θέση του.

Από την προσπάθειά του λίγο έλειψε να σκοράρει ο Καλοσκάμης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σούταρε δυνατά στο 58′, όμως νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη με εντυπωσιακό τρόπο.

Η Ένωση κέρδισε πέναλτι με τον Μάριν στο 62′, από άτσαλο μαρκάρισμα του Σταυρόπουλου, που άπλωσε το πόδι του. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου για να κάνει το 2-0.

Λίγα λεπτά, αργότερα ο Γιόβιτς πέτυχε και δεύτερο προσωπικό τέρμα στην αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενος την προσωπική ενέργεια του Μαρίν, ο οποίος κόπηκε από τον Χουτεσιώτη, όμως η μπάλα στρώθηκε στον Σέρβο και αυτός έκανε το 3-0.

Ο Τσαντίλας στο 72′ με περίεργο τρόπο μείωσε για τον Ατρόμητο στην OPAP Arena, μετά από παράλληλη με την εστία σέντρα του Γκαρσία. Ο Έλληνας επιθετικός δε βρήκε γεμάτα την μπάλα, αλλά ο τρόπος που έκανε επαφή αρκούσε για να μειώσει σε 3-1.

Η ΑΕΚ βρήκε και τέταρτο γκολ στο παιχνίδι με τον Λιούμπισιτς, εκμεταλλευόμενος τη σέντρα του Ρότα και το παρολίγον αυτογκόλ του Καραμάνη, που απέκρουσε ο Χουτεσιώτης. Ο μέσος της ΑΕΚ σκόραρε σε κενή εστία για να διαμορφώσει το τελικό 4-1.

Η Ένωση πήρε μία εύκολη νίκη με διαστάσεις θριάμβου κόντρα στον Ατρόμητο και βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 31 βαθμούς. Ο Ατρόμητος παρέμεινε 11ος με 9 βαθμούς.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (88′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο (85′ Περέιρα), Καλοσκάμης (85′ Λιούμπιτσιτς), Γκατσίνοβιτς (61′ λ. τρ. Κοϊτά), Γιόβιτς (88′ Καραργύρης).

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι (71′ Μουντές), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ (66′ Ούρονεν), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (71′ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (81′ Οζέγκοβιτς), Αϊτόρ, Μπάκου (81′ Παλμεζάνο), Τσαντίλας.