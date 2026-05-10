ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας η Ένωση με γκολ του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις

Ανατροπή τίτλου στην Allwyn Arena για την ΑΕΚ! Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1, πήρε «δώρο» από το «Καραϊσκάκης» (Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1) και αναδείχθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της, από την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

«Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές» στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκρηξη χαράς. Η ΑΕΚ είδε τον Παναθηναϊκό να της βάζει δύσκολα με το γκολ του Τεττέη, αλλά δεν τα παράτησε και χρίστηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για το 2026. Οι αλλαγές του Νίκολιτς έφεραν την ανατροπή και το 14 κιτρινόμαυρο πρωτάθλημα. Ο Ζίνι έφερε το ντέρμπι στα ίσα, ενώ ο Ζοάο Μάριο σκόραρε στο 90+3 και προκάλεσε «σεισμό» τίτλου!

Απίστευτες εικόνες στην Allwyn Arena, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο μετά το σφύριγμα της λήξης και να κάνουν έναν άτυπο γύρο θριάμβου! Ανάμεσα σε αυτούς, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος σηκώνει το πρώτο του πρωτάθλημα με την Ένωση, στη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα. Πρώτο πρωτάθλημα στους κιτρινόμαυρους και για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ανέλαβε το καλοκαίρι που μας πέρασε την ομάδα και την έφτασε μέχρι και τους “8” του Conference League.

Η αναμέτρηση…

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς έχοντας κατοχή μπάλας, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει την ΑΕΚ να βρει ρυθμό. Οι «πράσινοι» επιτέθηκαν από τις πτέρυγες κυρίως από την αριστερή και στο 7’ είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή. Ο Κυριακόπουλος έκανε το γύρισμα από τα αριστερά προς την περιοχή, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και ο Παντελίδης έκανε το κοντρόλ και το σουτ, όμως ο Στρακόσα επενέβη σωτήρια. Η αντίδραση της Ένωσης ήταν άμεση. Στο 8’ ο Κοϊτά ελίχθηκε ωραία έξω από την περιοχή του «τριφυλλιού», έκανε το χαμηλό σουτ, αλλά ο Λαφόν απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Κουντούρης, Αντίνο, Τσέριν, Παντελίδης και Ταμπόρδα έτρεξαν πολύ και μάρκαραν παντού στο χώρο του κέντρου, πιέζοντας την ΑΕΚ (δεν επέτρεψαν στους Ρότα και Πήλιο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γηπεδούχων). Η Ένωση έδειξε πρόβλημα στο να βγει σωστά στην επίθεση, κάνοντας αρκετά λάθη, με τους Πινέδα και Περέιρα να προσπαθούν να ανεβάσουν την ομάδα, κυρίως με ατομικές προσπάθειες. Η μπάλα όμως δεν πέρασε σωστά προς τους Βάργκα και Γιόβιτς, ενώ Κοϊτά δεν μπήκε στις φάσεις.

Από το 20’ και μετά η ΑΕΚ άρχισε να βγάζει περισσότερη ένταση στο παιχνίδι της και να κυκλοφορεί καλύτερα και κάθετα την μπάλα. Τα σουτ των Περέιρα και Πινέδα, όμως, δεν δυσκόλεψαν αρκετά τον Λαφόν. Μέχρι το 35’ όμως, η Ένωση είδε Μουκουντί και Ρέλβας να παίρνουν από μια κίτρινη κάρτα!

Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, το ματς κράτησε έναν πολύ καλό ρυθμό, με τον Πινέδα να είναι… παντού, σε άμυνα και επίθεση και τον Παναθηναϊκό να είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις και να παραμένει προσηλωμένος στο αμυντικό του πλάνο, κλείνοντας καλά τους χώρους προς το κέντρο της περιοχής του. Ο Παναθηναϊκός όμως ζόρισε και πάλι την Ένωση στο 39′, με το σουτ του Κουντούρη να δυσκολεύει τον Στρακόσα.

Στις καθυστερήσεις του ματς η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει από στημένη φάση, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Ο Μαρίν εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ από δεξιά, ο Βάργκα με κεφαλιά νίκησε τον Λαφόν, όμως σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ, με το VAR να δικαιώνει την απόφαση και τον Ούγγρο επιθετικό να είναι οριακά εκτεθειμένος.

Η δεξιά πτέρυγα της ΑΕΚ (Ρότα και Κοϊτά) έδειξε να μη μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και στην επανάληψη, ενώ ο Περέιδα να βγάζει κούραση. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε προσηλωμένος στο αμυντικό του πλάνο και ο μοναδικός που του έβαλε… δύσκολα, ήταν ο απίστευτος Πινέδα. Ο Μεξικανός ήταν παντού!

Ο Παναθηναϊκός είδε την ΑΕΚ να μη μπορεί να βγάλει περισσότερη ένταση και να τον πιέσει και στο 62’ την σόκαρε. Ο Τσέριν έπιασε ένα πανέμορφο σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Στρακόσα και στη συνέχεια ο Ανδρέας Τεττέη με το κεφάλι -και την άμυνα της Ένωσης να έχει κολλήσει- την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Άμεσα, ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς τον Ζίνι, με την ΑΕΚ να κερδίζει με τον κόσμο να προσπαθεί να την σπρώξει στο γκολ της ισοφάρισης. Ο Ζίνι αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή, αφού στο 72’ έφερε το ματς στα ίσα. Μετά από γέμισμα του Ρότα από δεξιά, ο Γιόβιτς έκανε το κοντρόλ, η μπάλα βρήκε ενδεχομένως στο χέρι του Πάλμερ – Μπράουν, όμως ο Ανγκολέζος με υπέροχο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.

Σιώπης και Ζαρουρί πέρασαν άμεσα στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς Παναθηναϊκού, αντί των Κοντούρη Παντελίδη. Στο 75’όμως ο Ζίνι έχασε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει νέο γκολ, έχοντας δοκάρι με κοντινό πλασέ, από δύσκολη γωνία. Λίγο μετά, ο Μπενίτεθ πέρασε στο ματς και τον Ζαρουρ΄, το σουτ του οποίου στο 82′ έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί “γ” της εστίας του Στρακόσα. Ακολούθησαν κι άλλες αλλαγές, με τον Νίκολιτς να βάζει στο ματς, Μάνταλο και Ζοάο Μάριο.

Στο 88’ η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Η διπλή προσπάθεια του Ρότα, κόντραρε, εξ επαφής ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα πάνω στον Λαφόν και στη συνέχεια ο Ρότα δεν κατάφερε να σουτάρει σε ανυπεράσπιστη από τερματοφύλακα εστία. Η Ένωση πίεσε μέχρι τέλους για γκολ τίτλου και το βρήκε στο 90+2′ από τον Ζοάο Μάριο.

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Σάαλ, Γκίντερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ