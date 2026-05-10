Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε τον γύρο του θριάμβου στο γήπεδο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έκανε τον γύρο του θριάμβου στην Allwyn Arena με υψωμένο κασκόλ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Δύο στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα την πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος ως ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Αφού γιόρτασε τον τίτλο με τους ποδοσφαιριστές, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης έκανε τον γύρο του θριάμβου με υψωμένο κασκόλ, περπατώντας γύρω γύρω σε όλο το γήπεδο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε με την ψυχή του το πρωτάθλημα της ΑΕΚ και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας.