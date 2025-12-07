ΑΕΚ – Ατρόμητος: Η Ένωση ψάχνει ιδανικό φινάλε στον πρώτο γύρο της Super League κόντρα σε ζόρικο αντίπαλο

Έχοντας ανεβασμένη την ψυχολογία της, μετά το “διπλό” επί του Παναθηναϊκού και τη νίκη επί του ΟΦΗ, η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί, υποδεχόμενη τον Ατρόμητο, για την 13η αγωνιστική της Super League (21:00 COSMOTE SPORT 1, Newsit.gr).

Η ΑΕΚ “σφράγισε” τη θέση της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στη Super League, θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί, κόντρα στον Ατρόμητο που παραδοσιακά τη δυσκολεύει.

Στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις στην OPAP Arena, ο “δικέφαλος” χρειάστηκε γκολ στις καθυστερήσεις για να φτάσει στη νίκη, με τον Πέτρο Μάνταλο να ξεχωρίζει, είτε σκοράροντας, είτε κερδίζοντας πέναλτι.

Η ΑΕΚ έχει 28 βαθμούς ενώ ο Ατρόμητος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας (9 β.) έχοντας 4 σερί ήττες στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Περιστερίου, όμως, παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστική εκτός έδρας. Άλλωστε οι δύο του νίκες στο πρωτάθλημα είναι σε Ηράκλειο και Αγρίνιο. Μεσοβδόμαδα, η ομάδα του Κέρκεζ πέρασε με σκορ 1-0 από τη Λάρισα στο Κύπελλο Ελλάδας.

Στο αγωνιστικό μέρος, η ΑΕΚ δεν έχει στη διάθεσή της τον τιμωρημένο Πενράις, ενώ παραμένουν εκτός οι Πιερό, Κουτέσα και Οντουμπάτζο. Οι Ελίασον και Μάνταλος -οι οποίοι είχαν σκοράρει στο περσινό ματς των δύο ομάδων- βρίσκονται και πάλι στη διάθεση του Νίκολιτς, αλλά θα έρθουν πιθανότατα από τον πάγκο.

Για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, ο Μίχορλ είναι τιμωρημένος, ενώ και ο Φαν Βέερτ παραμένει εκτός, κάτι που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές στην επίθεση.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάραας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Αϊτόρ, Τσαντίλας, Μπάκου.

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Στεφανής, Μάτσας,

4ος: Κόκκινος

VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης