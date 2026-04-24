Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκαν στη δεύτερη κορυφαία πεντάδα της Euroleague

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κορυφαίας της πεντάδας για τη φετινή regular season, η Euroleague αποκάλυψε τους παίκτες που συνθέτουν τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της χρονιάς, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού και Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν.

Ο Έλληνας διεθνής σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε και στα 38 ματς της κανονικής διάρκειας της Euroleague, ξεκινώντας βασικός στα 37 από αυτά. Σε 26:10 κατά μέσο όρο είχε 17,0 πόντους, 2,4 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ τα 103 τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν τα περισσότερα στην διοργάνωση, μαζί με τον Φρανσίσκο.

Ο Αμερικάνος “αστέρας” του Παναθηναϊκού συμμετείχε σε 32 ματς της κανονικής διάρκειας και ξεκίνησε στα 28 από αυτά. Σε 29:38 λεπτά ανά αγώνα κατά μέσο όρο, ο Κέντρικ Ναν μέτρησε 18,6 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Την υπόλοιπη πεντάδα της Euroleague συμπληρώνουν οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της χρονιάς: Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (Oλυμπιακός), Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε ), Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός), Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).

Θυμίζουμε ότι στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague για τη σεζόν που ολοκληρώνεται, θέση βρήκαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού.