Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκαν στη δεύτερη κορυφαία πεντάδα της Euroleague

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κορυφαίας της πεντάδας για τη φετινή regular season, η Euroleague αποκάλυψε τους παίκτες που συνθέτουν τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της χρονιάς, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού και Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν.
Ο Έλληνας διεθνής σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε και στα 38 ματς της κανονικής διάρκειας της Euroleague, ξεκινώντας βασικός στα 37 από αυτά. Σε 26:10 κατά μέσο όρο είχε 17,0 πόντους, 2,4 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ τα 103 τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν τα περισσότερα στην διοργάνωση, μαζί με τον Φρανσίσκο.
Ο Αμερικάνος “αστέρας” του Παναθηναϊκού συμμετείχε σε 32 ματς της κανονικής διάρκειας και ξεκίνησε στα 28 από αυτά. Σε 29:38 λεπτά ανά αγώνα κατά μέσο όρο, ο Κέντρικ Ναν μέτρησε 18,6 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο.
Την υπόλοιπη πεντάδα της Euroleague συμπληρώνουν οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.
Η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της χρονιάς: Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (Oλυμπιακός), Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε ), Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός), Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).
The 2025-26 All-EuroLeague Second Team— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026
Θυμίζουμε ότι στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague για τη σεζόν που ολοκληρώνεται, θέση βρήκαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού.