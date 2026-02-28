AEK: Διαθέσιμα έξτρα εισιτήρια για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την 23η αγωνιστική της Super League (01/03/26, 17:30) και αναμένεται να είναι κοντά στις 20.000 φίλαθλοι της Ένωσης στο γήπεδο.

Το Πανθεσσαλικό θα βαφτεί κιτρινόμαυρο την Κυριακή 1 Μαρτίου, αφού οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια, ενώ μετά από συμφωνία της Ένωσης με το Βόλο βγήκαν σε διάθεση ακόμα λίγα «μαγικά χαρτάκια» για την αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Έπειτα από προσπάθειες της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ και συμφωνία με την ΠΑΕ Βόλος, αποδεσμεύτηκε ένας τελευταίος αριθμός εισιτηρίων για τον αυριανό αγώνα, που είχε μείνει δεσμευμένος από τη γηπεδούχο ομάδα. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα τεθούν προς διάθεση ηλεκτρονικά, αυστηρά έως τις 14.00 σήμερα.

Για την αγορά των εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».