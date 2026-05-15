Τέρνερ για το χάος στους Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο εμφανιζόταν ό,τι ώρα ήθελε, οι παίκτες αργούσαν συνέχεια

Μετά από μια αποτυχημένη σεζόν στο NBA, οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε διακοπές και σε διαδικασία “ανοικοδόμησης”, με τον Ντικ Ρίβερς να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας και τον Τέιλορ Τζένκινς να είναι ο νέος κόουτς της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σέντερ των Μιλγουόκι Μπακς, ο Μάιλς Τέρνερ μίλησε σε podcast της παίκτριας του WNBA, Μπριάνα Στιούαρτ και αποκάλυψε πως οι παίκτες της ομάδας δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους υπό την ανοχή του Ντοκ Ρίβερς. Μάλιστα, τόνισε πως ακόμη και στις προγραμματισμένες πτήσης της ομάδας καθυστερούσαν πολλοί να φτάσουν στο αεροδρόμιο, με πρώτο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“Εξαρτάται από τον προπονητή αν θα βάλει πρόστιμα. Ο Ντοκ Ρίβερς δεν τιμωρούσε κανέναν. Παίκτες αργούσαν συνέχεια. Πήγαιναν για βίντεο ό,τι ώρα ήθελαν ή έχαναν συναντήσεις με το προπονητικό τιμ. Ήταν από τα πιο τρελά πράγματα που έχω βιώσει. Μπορεί η πτήση να ήταν προγραμματισμένη για τις 2:00 και να μην φεύγαμε πριν τις 4:30. Το λέω σοβαρά. Ήταν κάτι τρελό!

Doc Rivers never gave out fines, players late for planes, and getting fined for not boxing out.



— Game Recognize Game (@gamerecgamepod) May 14, 2026

Κάποιοι αργούσαν και μια ώρα να έρθουν για την πτήση. Κάποια στιγμή ήξερα πως θα πήγαινα μια ώρα αφότου έλεγαν πως θα πετάξουμε και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ο Γιάννης εμφανιζόταν ό,τι ώρα ήθελε”, ανέφερε ο Τέρνερ.