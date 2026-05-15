Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα του Άστον Βίλα – Λίβερπουλ, η ώρα και το κανάλι του αγώνα της Premier League

Νίκη της Άστον Βίλα θέλει απόψε (15.05.2026) ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός θα έχει απόψε (15.05.2026) την προσοχή του στο ματς της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης για την για την 27η αγωνιστική της Premier League ίσως τον βοηθήσει να κερδίσει έναν γύρο στα προκριματικά του καλοκαιριού. Η αναμέτρηση θα κάνει “σέντρα’ στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Μετά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League, ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα δυο πόντων για την κατάληψη της 2ης θέσης στο μίνι πρωτάθλημα, που οδηγεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον θέλουν στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ (ΑΕΚ – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ) ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από το “δικέφαλο του Βορρά”, έτσι ώστε να βρεθούν στα προκριματικά του Champions League.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ενδεχόμενο η πορεία των Πειραιωτών προς την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να δεχθεί μια σημαντική βελτίωση. Το Άστον Βίλα – Λίβερπουλ μπορεί να την επηρεάσει.

Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη των γηπεδούχων του Ουνάι Έμερι, καθώς σε περίπτωση που η Άστον Βίλα τερματίσει στην τετράδα της Premier League και παράλληλα κατακτήσει το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ, θα κερδίσει έναν γύρο.

Οι Πειραιώτες μπορούν να κερδίσουν γύρο, εάν υπάρξει rebalancing και να αγωνιστούν στον 3ο προκριματικό του Champions League, με εγγυημένη θέση στη League Phase του Europa League.

Με νίκη της, η Άστον Βίλα θα περάσει εκείνη στην 4η θέση και ενώ θα απομένει μία αγωνιστική στο αγγλικό πρωτάθλημα. Πάντως, να τονίσουμε πως στην Premier League “εισιτήριο” για το Champions League δίνει μέχρι και η 5η θέση. Οι “βίλανς” και οι “ρεντς” ισοβαθμούν στους 59 πόντους, με την ομάδα του Λίβερπουλ να υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, στην διαφορά των γκολ.

Το πρόγραμμα της Άστον Βίλα

15/5 22:00, Άστον Βίλα – Λίβερπουλ

24/5 18:00, Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα

Το πρόγραμμα της Λίβερπουλ

15/5 22:00, Άστον Βίλα – Λίβερπουλ

24/5 18:00, Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ

