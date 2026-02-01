Αθλητικά

ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, όσοι συκοφαντούν θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη»

Τι αναφέρουν στην Ένωση, για τις καταγγελίες των «ερυθρόλευκων» όσον αφορά όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του ντέρμπι
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με τοποθέτησή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζει ότι οι καταγγελίες περί τραμπουκισμών μετά το εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αποτελούν φαντασιοπληξίες και προειδοποιεί πως όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, διαψεύδοντας κάθε σχετικό ισχυρισμό.

Θυμίζουμε ότι μετά το τέλος του ντέρμπι στην έδρα της ΑΕΚ, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ κατήγγειλε ότι ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ επιτέθηκε λεκτικά και στον προπονητή της ομάδας Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας:

Ο κ. Ηλιόπουλος δεν τράπηκε σε καμία φυγή· ήταν στο γήπεδο μέχρι τις 00:10. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή. Αυτοί που καταγγέλλονται πρέπει να κρύβονται. Είναι κι αυτό στα πλαίσια των μυθευμάτων που αρέσκονται κάποιοι… Φαντασιοπληξίες είναι και τα περί τραμπουκισμών. Εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια. Δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και κανένας τραμπουκισμός. Τα ψέματά τους προφανώς έχουν κοντά πόδια.

Σε αντίθεση με αυτούς που χτύπησαν τον Ρότα και τον Κοϊτά στο γήπεδό τους. Όλοι θυμούνται τον ξυλοδαρμό τους· το θέμα βρίσκεται στην εισαγγελία και έχουν αναγνωριστεί οι δράστες, στο Καραϊσκάκη.

Όσο για τον Μεντιλίμπαρ, ο κ. Ηλιόπουλος είπε στους μεταφραστές του να του μεταφέρουν ότι δεν έχει τίποτα μαζί του και ότι τα παράπονά του αφορούν τη ντροπή που προκαλούν κάποιοι στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Όλοι όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα βρεθούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης».

