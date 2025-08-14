ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους: «Ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις – Ψευδώς αναφέρεται πως κόπηκε»

Η ΑΕΚ προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τον Λούκας Λεκαβίτσιους, διαψεύδοντας πως ο παίκτης “κόπηκε” σε ιατρικές εξετάσεις, μια φήμη που κυκλοφόρησε σε αρκετά Μέσα την Πέμπτη (14.08.2025).

Σύμφωνα με την ΚΑΕ ΑΕΚ, ο Λιθουανός περιφερειακός δεν υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, επομένως ουδέποτε “κόπηκε” σε αυτές. Η Ένωση πάντως, δεν έχει βγάλει από το στόχαστρο την περίπτωση του Λιθουανού γκαρντ και όλα θα κριθούν από το πότε θα είναι έτοιμος.

Η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν είναι αθλητής της ομάδας μας, επομένως ουδέποτε αναμείχθηκε (η ΑΕΚ ΒC) σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων, που ν’ αφορά στον αθλητή.

Ο αθλητής ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε «κόπηκε», όπως ψευδώς αναφέρεται σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του Τύπου, για οποιοδήποτε θέμα, πόσο μάλλον σε θέματα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρικό απόρρητο να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας & ΜΜΕ της ΑΕΚ BC.