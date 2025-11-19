ΑΕΚ για τη συνάντηση Ηλιόπουλου – UEFA: Εμείς κινούμαστε με πράξεις, όποιος κινείται με αναλήθειες θα του γυρίσει μπούμερανγκ

Θέση για αναφορές σε ΜΜΕ που έχουν να κάνουν με την επίσκεψη των Μάριου Ηλιόπουλου και Μηνά Λυσάνδρου στην UEFA πήρε η ΑΕΚ.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος και ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Μηνάς Λυσάνδρου είχαν συνάντηση με στελέχη της UEFA, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων κινήσεων που δρομολογούνται το τελευταίο διάστημα από την Ένωση

Πρόκειται για ενέργειες που γίνονται μετά τα όσα έχουν προηγηθεί με τον Στεφάν Λανουά και την ΕΠΟ, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στο περιεχόμενο των συναντήσεων στη Νιόν, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έκανε την εξής τοποθέτηση:

“Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες. Ενώ αντίθετα, όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα. Σύντομα θα του έρθει Μπούμερανγκ…“, αναφέρει η τοποθέτηση της ΑΕΚ.