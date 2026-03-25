Η βαθμολογία της Euroleague με νέα πενταπλή ισοβαθμία μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Μπασκόνια

Ο Παναθηναϊκός (8ος) συγκατοικεί και πάλι με άλλες τέσσερις ομάδες στη βαθμολογία της Euroleague με ρεκόρ 19-14, μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα στην έδρα της Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός είναι στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 22-12, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο.

Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε στην παράταση την Μπασκόνια και επανέφερε και πάλι την τρελή ισοβαθμία στη βαθμολογία της Euroleague, με την Ζαλγκίρις, τη Μονακό, τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα να συμμετέχουν σε αυτήν.

Ο Ολυμπιακός στην 33η αγωνιστική ηττήθηκε στην έδρα της Βαλένθια, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστια νίκη στην έδρα (σ.σ. Σαράγεβο) της Dubai BC χάρη στην τρομερή εμφάνιση των Ναν, Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις.

Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 78-71

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 90-85

Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71

Παρτίζαν – Βιλερμπάν 79-78

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 100-108

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Φενέρμπαχτσε 23-10

2. Ολυμπιακός 22-12

3. Ρεάλ Μαδρίτης 21-12

4. Βαλένθια 21-12

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12

6. Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14

7. Μονακό 19-14

8. Παναθηναϊκός 19-14

9. Ερυθρός Αστέρας 19-14

10. Μπαρτσελόνα 19-14

11. Dubai Basketball 17-16

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16

13. Αρμάνι Μιλάνο 16-17

14. Βίρτους Μπολόνια 13-19

15. Παρτίζαν 13-20

16. Μπάγερν Μονάχου 13-20

17. Παρί 12-21

18. Αναντολού Εφές 10-23

19. Μπασκόνια 9-24

20. Βιλερμπάν 8-25

Η επόμενη (34η) αγωνιστική

Τρίτη 10/3

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν

21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός – Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια