Εθνική ποδοσφαίρου: Χωρίς προβλήματα και με έμφαση στην τακτική η προετοιμασία για τα φιλικά του Μαρτίου

Αύριο (26/03/26) η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο Καρέτσας με τον Μουζακίτη σε προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου συνεχίζει την προετοιμασία της για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου με Παραγουάη εντός έδρας (27/03/26, 21:00) και Ουγγαρία εκτός έδρας (31/03/26, 20:00) χωρίς κανένα πρόβλημα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει άπαντες στη διάθεσή του.

Το βάρος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις προπονήσεις της Εθνικής ποδοσφαίρου έχει πέσει στην τακτική, καθώς είναι μία καλή ευκαιρία σε αυτή η διακοπή να βάλει νέα στοιχεία στον τρόπο παιχνιδιού που έλειψαν στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη (26/03/26), που η «γαλανόλευκη» θα προπονηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 19:00, με τα πρώτα 15 λεπτά να είναι ανοιχτά για τα Μέσα.

Πριν την προπόνηση (18:15), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δώσει συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αγώνα με την Παραγουάη.

