Άνταμ Σίλβερ: «Δε θέλουμε να ανταγωνιστούμε τη Euroleague, η καλύτερη λύση είναι να πορευτούμε μαζί»

Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε σε εκπροσώπους των media και ανέφερε ότι πλέον στο μυαλό του βρίσκεται η συνεργασία του NBA Europe με τη Euroleague και όχι να ανταγωνιστεί η μία διοργάνωση την άλλη.

Η παρουσία του Τσους Μπουένο στην Euroleague έχει ανατρέψει τα δεδομένα και στο NBA Europe, αφού ο ίδιος ο Άνταμ Σίλβερ σε δηλώσεις που έκανε τόνισε ότι «η καλύτερη λύση θα είναι να πορευτούμε μαζί με την EuroLeague και όχι να ανταγωνιστούν δύο λίγκες η μία την άλλη».

«Με τον νέο CEO, Τσους Μπουένο, υπήρξαμε συνάδελφοι στο NBA για πολλά χρόνια. Καταλήξαμε σε μία συγκεκριμένη προσέγγιση με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να συμπληρώσουμε και τα εθνικά πρωταθλήματα, να δουλέψουμε μαζί και με τη EuroLeague και με την FIBA», πρόσθεσε ο κομισάριος του NBA.

Ο Κομισάριος τη λίγκας έκανε αναφορά και στην προσθήκη δύο νέων ομάδων στο NBA τονίζοντας: «Δεν ανακοινώσαμε ότι επεκτείνεται το πρωτάθλημα, αλλά ότι εξετάζουμε τα δεδομένα για την επέκτασή του. Υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες που δεν βλέπουν ανάγκη επέκτασης από τις 30 στις 32 ομάδες».

Το διοικητικό συμβούλιο του NBA έχει εγκρίνει ότι θα δεχτεί προτάσεις από το Σιάτλ και το Λας Βέγκας και είναι πιθανό στα επόμενα χρόνια οι ομάδες να γίνουν 32.