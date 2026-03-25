Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 100-108: Οι Σέρβοι πήραν την ματσάρα στην παράταση με τρομερό Μονέκε

Ο Ερυθρός Αστέρας τα βρήκε σκούρα στην έδρα της Μπασκόνια για την 33η αγωνιστική της Euroleague, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με 100-108 (91-91 κ.δ) στην παράταση και να φτάσει τις 19 νίκες στη διοργάνωση.

Η Μπασκόνια ήταν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο (53-42), όμως ο Ερυθρός Αστέρας στην επανάληψη έπαιξε πιο σκληρή άμυνα και κατάφερε να δυσκολέψει το παιχνίδι των Βάσκων, κάτι που πρόσφερε ένα μεγάλο ντέρμπι στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Φόρεστ και ο Καμπαρό με μεγάλα τρίποντα στο φινάλε του αγώνα κατάφεραν να βάλουν τους Ισπανούς μπροστά στο σκορ (91-88). Ο Μπάτλερ είχε κρύο αίμα και ισοφάρισε με τρίποντο σε 91-91 λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Φόρεστ πήρε την τελευταία επίθεση, όμως αστόχησε και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Ο Μονέκε ήταν απίστευτος στην παράταση του αγώνα, πετυχαίνοντας μεγάλα καλάθια και παίζοντας καταπληκτικές άμυνες με αποτέλεσμα να χαρίσει τη νίκη στη σερβική ομάδα, για να δημιουργηθεί πενταπλή ισοβαθμία στη βαθμολογία της Euroleague.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ και ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του. Ο Μπάτλερ πέτυχε 21 πόντους και ο Νουόρα 20, ενώ καταλυτικός για ένα ακόμα παιχνίδι ήταν ο Μακιντάιρ με 9 πόντους και 13 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια με 31 πόντους, που έκανε τα πάντα για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του, όμως πέρα από τον Λουαού-Καμπαρό δεν είχε άλλους υποστηρικτές. Ο Γάλλος πέτυχε 21 πόντους με 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ στην Μπουέσα Αρένα.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι στην 9η θέση σε πενταπλή ισοβαθμία στη βαθμολογία της Euroleague, ενώ η Μπασκόνια είναι στην 19η θέση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-28, 52-42, 67-66, 91-91 (κ.α.), 100-108

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 5 (1), Σίμονς 8 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Νάουελ 2, Βιγιάρ, Ομορούγι 7 (1/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λουγουαγού-Καμπαρό 21 (2/8 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 5/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σπανιόλο 3 (1), Φόρεστ 31 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 15/15 βολές, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρατζέβιτσους 8 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή), Φρις 15 (3/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (1/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 13 ασίστ), Μπάτλερ 21 (5/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάρτερ 4 (1), Κάλινιτς 2 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόμπριτς 5 (1), Ριβέρο 4, Μπόλομποϊ 3 (1/6 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Νουόρα 20 (7/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Οτζελέγε 15 (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Μονέκε 22 (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντος Σάντος 3.