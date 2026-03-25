Μουντιάλ 2026: Με 26 παίκτες οι αποστολές των Εθνικών ομάδων στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού

Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου με το παιχνίδι Μεξικό – Νότια Αφρική και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και η FIFA έκανε γνωστό ότι οι Εθνικές ομάδες θα μπορούν να έχουν 26 παίκτες στις αποστολές τους.

Η FIFA λόγω των αυξημένων απαιτήσεων και μετά την πανδημία εξετάζει πάντα τρόπους να αντιμετωπιστούν προβλήματα τραυματισμών, μιας και τα παιχνίδια είναι πολλά, γι’ αυτό και όπως και στο Κατάρ και στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού οι αποστολές των ομάδων θα απαρτίζονται από 26 ποδοσφαιριστές.

Το Μουντιάλ του 2026 θα έχει και αυξημένο αριθμό ομάδων και αυτό δεν θα μπορούσε να μην υπολογιστεί στην απόφαση της διατήρησης των 26 παικτών ανά αποστολή.

Οι Εθνικές ομάδας έχουν δικαίωμα μέχρι τις 30 Μαΐου να δηλώσουν τις τελικές λίστες με τους αθλητές που θα αγωνιστούν στη διοργάνωση.