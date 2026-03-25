Εμπαπέ: «Δεν ισχύει ότι οι γιατροί της Ρεάλ Μαδρίτης εξέτασαν το λάθος γόνατο»

Ο Κιλιάν Εμπαπε βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Γαλλίας και έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, όμως το «RMC» χθες (24/03/26) έριξε βόμβα για λάθος χειρισμό των γιατρών της Ρεάλ Μαδρίτης στο τραυματισμένο του γόνατο.

Το τραβηγμένο σενάριο για την εξέταση του λάθος ποδιού από το ιατρικό τιμ της Ρεάλ Μαδρίτης διαψεύστηκε από τον ίδιο τον Εμπαπέ, με τον ίδιο να τονίζει ότι πλέον αισθάνεται καλά και τα δύο του γόνατα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που μετανιώνει. Εστιάζω στο παρόν και στο άμεσο μέλλον. Είμαι χαρούμενος που αισθάνομαι καλά και τα δυο μου γόνατα. Σε έναν βαθμό το οφείλω στην ομάδα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, υγιής. Οι πληροφορίες που ισχυρίζονταν ότι μου εξέτασαν το λάθος γόνατο είναι ψευδείς.

Ίσως ευθύνομαι κι εγώ εμμέσως επειδή όταν δεν μιλάς, όλοι εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντα είχαμε ξεκάθαρη επικοινωνία με τη Ρεάλ», είπε ο Γάλλος σταρ για το σενάριο του ιατρικού λάθους.