Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να λαμβάνει χρήματα από τον Αμπέλ Φερέιρα 5,5 χρόνια μετά την αποχώρησή του

Η Παλμέιρας το φθινόπωρο του 2020 είχε καταβάλει ένα αξιοσέβαστο ποσό για να κάνει δικό της τον Αμπέλ Φερέιρα, που μέχρι τότε ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» με τη συμφωνία που είχε κάνει κερδίζει ακόμα χρήματα από αυτή την μετακίνηση.

Εντός του 2026, ο ΠΑΟΚ θα λάβει ακόμα 55.000 ευρώ, μετά τη συμφωνία που είχε κάνει με το βραζιλιάνικο σύλλογο και τον Φερέιρα. Η Παλμέιρας συμφώνησε να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης με μια σταθερή ρήτρα και ένα μεταβλητό μέρος, ανάλογα με την επίτευξη στόχων, δηλαδή με μπόνους για κάθε πρωτάθλημα, που κατακτά ο Πορτογάλος προπονητής στον σύλλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι τίτλοι του Άμπελ Φερέιρα με την Παλμέιρας αποφέρουν στον ΠΑΟΚ μπόνους. Η Παλμέιρας θα καταβάλει 323.000 Ρεάλ (περίπου 55.000 ευρώ) στον ελληνικό σύλλογο φέτος, στο πλαίσιο της συμφωνίας που προβλέπεται στο συμβόλαιο», έγραψε η «Globo Esporte» σε δημοσίευμά της.

«Για να ξέρετε, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να λαμβάνει ένα μέρος του μισθού μου, αλλά κι από την Παλμέιρας όταν κερδίζουμε τίτλους. Από τους οκτώ τίτλους που έχουμε κερδίσει, συνεχίζω να πληρώνω στον ΠΑΟΚ ένα μέρος του μισθού μου και η Παλμέιρας συνεχίζει να πληρώνει για κάθε τίτλο που έχουμε κερδίσει όλο αυτό το διάστημα», είχε δηλώσει ο ίδιος ο Φερέιρα, που όπως φαίνεται δίνει και αυτός χρήματα στο «δικέφαλο», καθώς οι Θεσσαλονικείς δεν ήταν σύμφωνοι με την αποχώρησή του.