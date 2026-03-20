ΑΕΚ: Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς κλήθηκαν στην Εθνική Σερβίας για τα φιλικά του Μαρτίου

Η Εθνική Σερβίας θα αντιμετωπίσει την Ισπανία (27/03/26) και τη Σαουδική Αραβία (31/03/26) και οι Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ κλήθηκαν στην αποστολή της ομάδας του Παούνοβιτς.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γιόβιτς και ο Γκατσίνοβιτς θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις της ΑΕΚ στο διάλειμμα των Εθνικών ομάδων, όπως και ο Ρότα που είναι στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής Ελλάδας με Παραγουάη (27/03/26) και Ουγγαρία (31/03/26).

Ο Ορμπελίν Πινέδα θα απουσιάσει επίσης από την προετοιμασία της Ένωσης ενόψει πλέι οφ, καθώς κλήθηκε από την Εθνική ομάδα του Μεξικού, στην οποία θα βρίσκεται επίσης και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με Πορτογαλία (29/03/26) και Βέλγιο (01/04/26).