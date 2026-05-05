Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: «Σκούπα» με 3-0 για τους Πειραιώτες και άνετη πρόκριση στο Final 4 της Euroleague

Παρέμεινε στην ελίτ! Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μονακό μέσα στο Πριγκιπάτο με 82-105, έκανε το 3-0 στη σειρά των πλέι οφ της διοργάνωσης και προκρίθηκε στο 5ο διαδοχικό Final 4 της διοργάνωσης και 15ο στην ιστορία του, με σκοπό να σηκώσει μέσα στην Αθήνα την 4η κούπα στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός έδειξε σε ένα ακόμα ματς ότι είναι η κορυφαία ομάδα αυτού του ζευγαριού, έκανε.. πλάκα στην έδρα της Μονακό και με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, επικράτησε στο game 3, προκρίθηκε στο Fial 4 της Euroleague που θα γίνει στο “T-Center” της Αθήνας και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από τα ματς της Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρις (αύριο το game 3 με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να έχει το 2-0).

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 18 εύστοχα τρίποντα και με 29 ασίστ για 11 λάθη, ήταν ο Φουρνιέ, με 22 πόντους και 6/10 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ! Διψήφιοι ήταν επίσης οι Πίτερς (18π), Γουόκαπ (14π με 4/5 τρίποντα) και ΜακΚίσικ (10π), ενώ σκόραραν και οι 11 παίκτες που πάτησαν στο παρκέ!

Από την άλλη, για τη Μονακό η οποία δεν κατάφερε να κοντράρει στα ίσα τον Ολυμπιακό, ξεχώρισαν οι Στράζελ (21π), Μπλόσομγκεϊμ (19π) και Τζέιμς (16π, 6 ασίστ, 6 ριμπ).

Η αναμέτρηση…

Ο Ολυμπιακός μπήκε νευρικά στο ματς, κάνοντας λάθη και δεχόμενος ένα 7-0 από τη Μονακό. Το τρίποντο του Γουόκαπ έκοψε το σερί των γηπεδούχων, για να έρθει ένα από τον Τζέιμς και ένα από τον Παπανικολάου για το 10-6. Οι δυο ομάδες είχαν άστοχες επιλογές στην επίθεση, με τον Βεζένκοφ να μη σκοράρει από το τρίποντο. Η επιστροφή από το τάιμ άουτ βρήκε τους παίκτες των Πειραιωτών βελτιωμένους στην άμυνα, με τον Γουόπαπ να έχει 4/5 από το τρίποντο και τον Ντόρσεϊ να μπαίνει στην… εξίσωση για το πρώτο ερυθρόλευκο προβάδισμα (17-26 σκορ πρώτης περιόδου).

Ο Ολυμπιακός μπήκε με τρίποντο του Φουρνιέ στην 2η περίοδο, για να ακολουθήσει και το πρώτο καλάθι του Τζόσεφ στο ματς (19-31). Η ομάδα του Μπαρτζώκα για περίπου 2,5 λεπτά δέχθηκε μόνο ένα καλάθι, ενώ έφτασε τη διαφορά στο +18 (20-38). Οι γηπεδούχοι έδειξαν ανήμποροι να αντιδράσουν, με τους Στράζελ και Μπλόσομγκεϊμ να είναι οι μοναδικοί που έβαζαν καλάθια. Ο Φουρνιέ συνέχισε να σκοράρει από το τρίποντο, ο Πίτερς ήταν επιδραστικός με την είσοδό του στο ματς και η διαφορά έφτασε στο +21 (31-52). Η Μονακό είδε τους Πειραιώτες να χαλαρώνουν, κατάφερε να κάνει και ένα σερί 5 πόντων, με τον Μπαρτζώκα να παίρνει τάιμ άουτ για να της κόψει τη φόρα. Οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν πιο σοβαροί, ο Τζόουνς έβαλε καλάθι και φάουλ, για να έρθουν οι Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ και να κάνουν το 38-61 με τρίποντα. Το 40-61 του ημιχρόνου ήρθε από καλάθι του Τζέιμς.

Ο Ολυμπιακός μπήκε σε… χαλαρό τέμπο στην 3η περίοδο, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει, την ώρα που η Μονακό είχε απαντήσεις με Μπλόσομγκεϊμ και Τζέιμς. Η διαφορά όμως παρέμενε σε υψηλά επίπεδα, με τον Μιλουτίνοφ να βάζει και αυτός τους πρώτους του πόντους για το 48-69 (όσοι είχαν χρησιμοποιηθεί από τον Μπαρτζώκα, είχαν σκοράρει). Οι Πειραιώτες βρήκαν και πάλι ρυθμό, με τον Στράζελ να είναι ο μοναδικός που τους κόντραρε. Το 64-82 της τρίτης περιόδου -λόγω χαλαρότητας των ερυθρόλευκων, εκνεύρισε λίγο τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Στράζελ και Μπλόσομγκεϊμ έδειξαν διάθεση να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου (70-84). Ο Ολυμπιακός όμως ήταν κυρίαρχος και όποτε πατούσε.. γκάζι, έδειχνε να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τα πράγματα έγινα ακόμα πιο απλά για τους Πειραιώτες, όταν ο Στράζελ αποχώρησε στα μέσα της περιόδου με πρόβλημα (τελείωσε το ματς με 21 πόντους). Με νέες… ριπές τριπόντων, ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι τη διαφορά σε επίπεδα απόλυτης ασφάλειας (79-97).

Το ματς δεν μπορούσε να βγει από τις… ράγες που το έβαλε ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά της, ξεπερνώντας τους 100 πόντους στο σκοράρισμα (82-105 το τελικό σκορ).