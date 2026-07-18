Αθλητικά

ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν: Καυγάδες και αποβολή Ρέλβας στο φιλικό παιχνίδι της Ολλανδίας

Μόνο... φιλικό δεν θύμισε ο αγώνας της ΑΕΚ με την Γκρόνινγκεν
Ρέλβας
Η ένταση με τον Ρέλβας στο φιλικό της ΑΕΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Σε “ροντέο” μετετράπη το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Γκρόνινγκεν στην Ολλανδία, αφού σε δύο περιπτώσεις υπήρξε σύρραξη των παικτών των δύο ομάδων, με τον Φιλίπε Ρέλβας να αποβάλλεται για την Ένωση.

Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, μία σειρά από σκληρά μαρκαρίσματα οδήγησαν σε έντονη αψιμαχία μεταξύ των Κοϊτά και Γουίλμουσον, στην οποία μπλέχτηκαν και άλλοι παίκτες της ΑΕΚ και της Γκρόνινγκεν.

Τα πνεύματα φάνηκε να ηρεμούν, αλλά ο Φιλίπε Ρέλβας το… συνέχισε με ένα δικό του σκληρό φάουλ, με αποτέλεσμα να δεχθεί την απευθείας κόκκινη κάρτα και να αποβληθεί από τον φιλικό αγώνα.

 

Προκλήθηκε έτσι και νέα σύρραξη, αλλά το φιλικό παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

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