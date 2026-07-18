Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων στην Κρήτη

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και μία εκ των Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρού Αστέρα
Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί για μία ακόμη χρονιά στο International Basketball Tournament Crete, με τέσσερις ομάδες από τη Euroleague να δίνουν το “παρών” στην Κρήτη το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου 2026.

Μαζί με τον Ολυμπιακό, στο τουρνουά της Κρήτης θα αγωνιστούν η Αρμάνι Μιλάνο, η Φενέρμπαχτσε και ο Ερυθρός Αστέρας, με τα πρώτα ματς στις 4 Σεπτεμβρίου και την αυλαία να πέφτει στις 6 Σεπτεμβρίου, με τον μεγάλο τελικό.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν μάλιστα και το ακριβές πρόγραμμα, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν σίγουρα τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά και να δίνουν ένα ακόμη δυνατό τεστ στη συνέχεια.

Το πρόγραμμα του τουρνουά

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός τελικός

20:30 Μεγάλος τελικός

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Αθλητικά
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