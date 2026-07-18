Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκνευρίστηκε και έσπασε τη ρακέτα του στο παιχνίδι με τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο

Ένας χαμένος πόντος από αβίαστο λάθος έφερε το ξέσπασμα του Έλληνα τενίστα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκνευρίστηκε και έσπασε τη ρακέτα του στο παιχνίδι με τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο τουρνουά του Γκστααντ και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο στα ημιτελικά, όπου όμως δεν κατάφερε σε ένα σημείο να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Παρότι προηγήθηκε στο ματς, ο Στέφανο Τσιτσιπάς έκανε πολλά αβίαστα λάθη στο δεύτερο σετ και κάποια στιγμή ξέσπασε στη… ρακέτα του, χτυπώντας τη στο χώμα, με αποτέλεσμα να τη σπάσει.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε και μία σειρά μπρέικ πόιντ στο δεύτερο σετ, επιτρέποντας στον Αλεξάντερ Σεβτσένκο να ισοφαρίσει τον αγώνα τους για τα ημιτελικά του Γκστααντ.

Ο Τσιτσιπάς θέλει να ανέβει στην κατάταξη, μετά την πτώση του στο Νο87.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
91
77
62
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo