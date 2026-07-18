Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκνευρίστηκε και έσπασε τη ρακέτα του στο παιχνίδι με τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο τουρνουά του Γκστααντ και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο στα ημιτελικά, όπου όμως δεν κατάφερε σε ένα σημείο να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Παρότι προηγήθηκε στο ματς, ο Στέφανο Τσιτσιπάς έκανε πολλά αβίαστα λάθη στο δεύτερο σετ και κάποια στιγμή ξέσπασε στη… ρακέτα του, χτυπώντας τη στο χώμα, με αποτέλεσμα να τη σπάσει.

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Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε και μία σειρά μπρέικ πόιντ στο δεύτερο σετ, επιτρέποντας στον Αλεξάντερ Σεβτσένκο να ισοφαρίσει τον αγώνα τους για τα ημιτελικά του Γκστααντ.

Ο Τσιτσιπάς θέλει να ανέβει στην κατάταξη, μετά την πτώση του στο Νο87.