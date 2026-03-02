Αθλητικά

ΑΕΚ: Η αγκαλιά των παικτών μετά το τέλος του αγώνα με το Βόλο

Μία «γροθιά» οι παίκτες της ΑΕΚ παρά την απώλεια βαθμών στο Βόλο
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Βόλο (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Βόλο, για την 23η αγωνιστική της Super League, αλλά μετά το γκολ στο φινάλε που της χάρισε την ισοπαλία στο ματς, οι παίκτες έγιναν μία… αγκαλιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα της ΑΕΚ, με μία ομαδική αγκαλιά σαν… όρκο τιμής για τη συνέχεια της “μάχης” στη Super League.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος και πήρε με τη σειρά του αγκαλιά τους παίκτες της Ένωσης, μετά τη λήξη του αγώνα και παρά την ισοπαλία στο Βόλο.

Το σχετικό video ανέβασε στα social media, η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Αθλητικά
