ΑΕΚ: Η απογείωση 62 θέσεων στην κατάταξη της UEFA με ρεκόρ βαθμών και τα τρελά λεφτά που μπήκαν στα ταμεία της

Η ΑΕΚ πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στους “16” του Conference League, η οποία την απογείωσε σε όλα τα επίπεδα.

Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002-2003, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στους “16” ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά την επική νίκη με ανατροπή (3-2) επί της Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η Ένωση έδωσε συνέχεια και σε μια σειρά από ιστορικές επιδόσεις, αφού εκτοξεύτηκε από την 159η θέση στην κατάταξη συλλόγων της UEFA στην 97η έχοντας περιθώριο να βελτιώσει και άλλο την ευρωπαϊκή της θέση.

Στο μεταξύ, έχει ήδη σημειώσει ρεκόρ συντελεστή και σε αριθμό νικών σε μια σεζόν στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Μόνο 13 ομάδες έχουν υψηλότερο συντελεστή και μόλις 7 περισσότερες νίκες από τις 237 που άρχισαν φέτος στην Ευρώπη.

Η ανάλυση του στελέχους της UEFA, Ανδρέα Δημάτου, για την εκτόξευση της ΑΕΚ

«Υπάρχουν ορισμένα νούμερα στατιστικής, που καταδεικνύουν την ευρωπαϊκή επιστροφή της ΑΕΚ, μετά από πολλά χρόνια. Και φυσικά το γεγονός ότι στην τρίτη της απόπειρα, μετά από… Βελέζ και Νόα, καταφέρνει να εκμεταλλευθεί την παράμετρο… Conference League!

Στους 13,000 βαθμούς ανέβηκε ο εφετινός ευρωπαϊκός της συντελεστής, μετά τη νίκη επί της Κραϊόβα, τα μπόνους και την πρόκριση στους 16 του Conference League… Aυτή είναι η απλή μαθηματική αποτύπωση…

Το αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι αυτός ο συντελεστής σε μισή ευρωπαϊκή χρονιά ισούται με τον απολογισμό της ΑΕΚ στην Ευρώπη στις έξι προηγούμενες ευρωπαϊκές σεζόν και μας λείπει και κάτι!

Για την ακρίβεια αν αθροίσουμε τον ετήσιο ευρωπαϊκό συντελεστή της ΑΕΚ από τη σεζόν 2019-20 μέχρι και την περσινή το σύνολο που θα βγάλουμε θα είναι 12,000 βαθμοί!

Αυτό το 13,000 σε μισή ευρωπαϊκή σεζόν ξεπέρασε τους 9,000 βαθμούς συντελεστή της τελευταίας καλής ευρωπαϊκής χρονιάς της ΑΕΚ τη σεζόν 2017-18 με το αήττητο των 14 αγώνων και για να βρούμε μεγαλύτερο θα πρέπει να ταξιδέψουμε στους 15,583 της σεζόν 2002-03, όταν όμως ο συντελεστής ήταν προσαυξημένος με μέρος του εθνικού!

Από πλευράς βαθμών μόνο της ΑΕΚ ο μέχρι σήμερα συντελεστής της Ένωσης για τη σεζόν 2025-26 είναι ο κορυφαίος στην ευρωπαϊκή της ιστορία!

Και δεν είναι βεβαίως τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι τώρα η ΑΕΚ έχει προσφέρει με 17,000 βαθμούς (μαζί με τα καλοκαιρινά προκριματικά, που δεν προσμετρώνται στον δικό της συντελεστή παρά μόνο στον εθνικό) το 37% των βαθμών του φετινού ελληνικού συντελεστή, όταν στο σύνολο της τρέχουσας 5ετίας η συνεισφορά της ήταν μόλις στο 7%!

Αυτοί οι 17,000 βαθμοί προσφοράς στον εθνικό συντελεστή αποτελούν την κορυφαία επίδοση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ! Η μέχρι σήμερα καλύτερη ήταν οι 14,000 βαθμοί, που είχε συνεισφέρει τη σεζόν 2002-03!

Στους 16,000 βαθμούς ήταν η συνεισφορά της ΑΕΚ στον εθνικό συντελεστή στο σύνολο ολόκληρης της περασμένης 5ετίας…

Από την άλλη πλευρά μόλις 13 ευρωπαϊκές ομάδες στο σύνολο των 237, που ξεκίνησαν την εφετινή ευρωπαϊκή σεζόν, έχουν καλύτερο συντελεστή από τους 13,000 βαθμούς της ΑΕΚ…

Πρόκειται για την Άρσεναλ (22,000), την Μπάγερν (17,750), τις Παρί, Αταλάντα, Σίτι, Στρασμπούρ (15,500), την ομάδα- έκπληξη Ρακόφ από την Πολωνία (14,250) και έξι ομάδες με συντελεστή 14,000: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Τότεναμ, Ίντερ, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης). Στους 13,000 βαθμούς συντελεστή ακολουθεί η ΑΕΚ μαζί με επτά ακόμα ομάδες…

Επίσης μόλις επτά ευρωπαϊκές ομάδες στο σύνολο των 237 που μετείχαν εφέτος στις διασυλλογικές διοργανώσεις έχουν πετύχει περισσότερες νίκες από τις επτά μέχρι σήμερα της ΑΕΚ!

Πρόκειται για τη Μίντιλαντ με 10 νίκες σε 12 ματς (10-1-1), τη Ρακόφ (9-2-1) και τη Μπράγκα (9-2-1) που ακολουθούν με 9 και τέσσερις ομάδες με οχτώ νίκες: Φερεντσβάρος (8-3-1), Σπάρτα Πράγας (8-1-3), Άλκμααρ (8-1-3) και Σαχτάρ (8-5-1). Επτά νίκες (7-4-1) όσες η ΑΕΚ έχουν πετύχει ακόμα Καραμπάγκ, Τσέλιε, Ομόνοια και Λοζάνη!

Επτά ευρωπαϊκές νίκες σε μία σεζόν η ΑΕΚ πετυχαίνει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία καταρρίπτοντας τη μέχρι τώρα καλύτερη επίδοσή της, που ήταν οι έξι ευρωπαϊκές νίκες τη σεζόν 2001-02!

Και βεβαίως ο Μάρκο Νίκολιτς σε μισή ευρωπαϊκή σεζόν έχει ήδη ισοφαρίσει τις επτά ευρωπαϊκές νίκες των Φάντροκ και Σάντος (σε τρεις σεζόν) και στην επόμενη νίκη του στον κιτρινόμαυρο πάγκο θα είναι μόνος δεύτερος από πλευράς νικών στην ευρωπαϊκή λίστα των προπονητών της ΑΕΚ, πίσω από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς με 18 νίκες σε 61 αγώνες!

Εννοείται βεβαίως ότι ο Νίκολιτς είναι πλέον ο μοναδικός προπονητής στην κιτρινόμαυρη ιστορία με επτά ευρωπαϊκές νίκες μέσα σε μία σεζόν… Έξι είχε πετύχει ο Φερνάντο Σάντος (2001-2) και πέντε ο μεγάλος Φάντροκ από το 1976-77 και τους τέσσερις του Κυπέλλου UEFA…

Όλα αυτά ενώ βεβαίως δεν έχουμε ακόμα τον τελικό απολογισμό της σεζόν! Και με δεδομένο ότι μία καλή ευρωπαϊκή σεζόν δεν είναι ποτέ αρκετή, χωρίς συνέπεια και σταθερότητα.

Απόδειξη αποτελεί το ότι ναι μεν η ΑΕΚ έχει βελτιώσει κατά 62 θέσεις τη βαθμολογία της στην UEFA (στο τέλος της περσινής σεζόν είχε κατρακυλήσει στην 159η θέση και τώρα είναι 97η), αλλά ο συντελεστής των 19,500 βαθμών, με τον οποίο θα μετείχε στα καλοκαιρινά προκριματικά, αν τελείωνε χθες η ευρωπαϊκή σεζόν, είναι ο υψηλότερος μόλις της τελευταίας τριετίας και παραμένει πολύ μακριά από τα κιτρινόμαυρα στάνταρ.

Μία καλή χρονιά από μόνη της δεν είναι ποτέ αρκετή, ασχέτως αν στρώνει το έδαφος σε πρώτη φάση για το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ!».

Γέμισαν τα ταμεία της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας στους ’16” του Conference League, εξασφαλίζοντας πολλά χρήματα.

Συγκεκριμένα, με την 3η θέση στην League phase, η Ένωση πήρε 952.000 ευρώ. Από την νίκη με την Κραϊόβα πήρε άλλες 400.000 ευρώ.

Επίσης για την θέση στην πρώτη οκτάδα πήρε άλλες 400.000 ευρώ και άλλες 800.000 για την πρόκριση στους “16”!

Και έπεται συνέχεια…