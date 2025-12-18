ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Επική ανατροπή στις καθυστερήσεις και πρόκριση για την Ένωση στους «16» του Conference League

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε πει ότι το ΑΕΚ – Κραϊόβα δεν θα είναι μια… γιορτή αλλά μια μάχη και οι Ρουμάνοι τον επιβεβαίωσαν. Η Ένωση εμφανίστηκε… αγνώριστη στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο έλειψε να ηττηθεί και να βρεθεί στους “32” του Conference League αλλά με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίντα -που σκόραρε και κέρδισε το πέναλτι του γκολ της νίκης- επικράτησε με 3-2 και θα παίξει απευθείας στους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη (3-2) επί της Κραϊόβα με σπουδαία ανατροπή και δυο γκολ στις καθυστερήσεις και άφησε την ομάδα της Ρουμανίας εκτός συνέχειας του Conference League! Η Ένωση έχανε με 0-2 στο 59′ από τους φιλοξενούμενους, αλλά το έφερε… τούμπα με δύο γκολ στο 90+8′ και στο 90+15’ και “επέστρεψε από την κόλαση”.

Με αυτό το «τρίποντο», η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το την παρουσία της στη League Phase του Conference League έχοντας μαζέψει 13 βαθμούς (4 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα) και τερματίζοντας στην 3η θέση της League Phase!

Το ματς…

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε ψηλά την Κραϊόβα και μόλις στο 3’ άγγιξε το γκολ. Ο Ισένκο έδιωξε τη σέντρα – σουτ του Πινέδα από δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά που έπιασε το σουτ και την έστειλε στο δεξί δοκάρι της εστίας.

Η ΑΕΚ ήταν κυριαρχική, πλησιάζοντας συνέχεια τα καρέ της Κραϊόβα και δημιουργώντας φάσεις (στο 10’ η κεφαλιά του Βίντα έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ). Η Κραϊόβα βγήκε δυο φορές στην αντεπίθεση, βρίσκοντας το κενό στο οποίο ανέβαιναν τα χαφ της Ένωσης προς την επίθεση, αλλά η άμυνα της Ένωσης κατάφερε να «καθαρίσει» τον κίνδυνο.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να έχουν το… πάνω χέρι και στο 19΄άγγιξαν ξανά το γκολ. Από κλέψιμο του Κοϊτά και πάσα του Μαρίν, ο Πινέδα έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και κεντρικά, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο, πήρε ύψος και πέρασε κόρνερ, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Από το 20’ και μετά, η Κραϊόβα κράτησε μπάλα, «πάγωσε» το παιχνίδι και έψαξε τα κενά στην άμυνα της ΑΕΚ. Στο 26΄είχε την πρώτη της μεγάλη στιγμή στο ματς. Ο Ετίμ πλάσαρε μέσα από την περιοχή ο Στρακόσα τον σταμάτησε και στη συνέχεια ο Μπαϊαράμ δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με την μπάλα να καταλήγει σε κόρνερ, μετά την κόντρα του Ρέλβας.

Η ΑΕΚ παρουσίασε πρόβλημα μεσοαμυντικά (Πινέδα και Μαρίν δεν μάρκαραν σωστά, Ρότα και Πήλιος δεν έκοψαν τις προσπάθειες που βγήκαν από τις πλευρές τους, ενώ έπασχε και το δίδυμο Ρέλβας – Βίντα) και στο 30’ είδε την εστία της να παραβιάζεται. Από λάθος του Πινέδα, ο Ετίμ έπιασε ένα ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα τον σταμάτησε αλλά ο Μπαϊράμ πήρε το ριμπάουντ και πλάσαρε σωστά για το 0-1.

Οι Ρουμάνοι «πάτησαν» καλύτερα από την Ένωση (μόνο ο Περέιρα έδειξε να προσπαθεί από τους «κιτρινόμαυρους»), βγήκαν μπροστά με ευκολία από τις πτέρυγες και στο 38’ είδαν την κεφαλιά του Ελ Χαμλαουί να στέλνει την μπάλα για λίγο άουτ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δυο ομάδες να χάνουν από μια μεγάλη φάση. Στο 45’ και από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Γιόβιτς έπιασε την σκαστή κεφαλιά, αλλά ο Ισένκο έδιωξε με δυσκολία. Στο 45+2’ ο Τέλες έπιασε ωραίο- γυριστό σουτ και έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ.

Με την έναρξη της επανάληψης, η ΑΕΚ άγγιξε δυο φορές την ισοφάριση (47’ και 51’) με τον Γιόβιτς, την πρώτη με προβολή και τη δεύτερη με κοντινή κεφαλιά. Η Ένωση έδειξε να βρίσκει και πάλι ρυθμό, αλλά στο 59’ η Κραϊόβα την «πλήγωσε» ξανά. Από υπέροχη αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Τσικαλντάου πήρε μια κόντρα από τον Ρέλβας, έπιασε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Ο Νίκολιτς προχώρησε στις πρώτες του αλλαγές στο 64’, ρίχνοντας στο ματς Ελίασον και Κουτέσα, στις θέσεις των Περέιρα και Μάνταλου. Η ΑΕΚ έδειξε να έχει… σφυγμό και στο 65’ μείωσε στο σκορ. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-2.

Η ΑΕΚ έγινε πιο κινητική και προσπάθησε να απειλήσει με προσπάθειες από τις πτέρυγες και βαθιές μπαλιές (ο Νίκολιτς πέρασε τον Πενράις στη θέση του Πήλιου). Η Κραϊόβα βρέθηκε σε θέση άμυνας, ψάχνοντας αντεπιθέσεις. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν καλά τους διαδρόμους προς τα καρέ τους και έδειξαν να αντέχουν στην πίεση της Ένωσης.

Στην προτελευταία φάση του ματς, ο Ελιάσον έκανε υπέροχη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Κουτέσα σκόραρε με εκπληκτική κεφαλιά-ψαράκι για να ισοφαρίσει σε 2-2! Στην τελευταία φάση του ματς, ο Βίντα βρέθηκε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή;eleice , το VAR κάλεσε τον διαιτητή και ο -προκλητικός- Γεωργιανός ρέφερι έδωσε τελικά πέναλτι. ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και “λύτρωσε” την Ένωση, διαμορφώνοντας στο 90+14′ το τελικό 3-2.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (77′ Πενράις), Μαρίν (90+1′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Μάνταλος (64′ Ελίασον), Περέιρα (64΄Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς.

Κραϊόβα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Σκρέκλου, Μπάντελι, Τέλες (90+6′ Στεφάνοβιτς), Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι (90+6′ Μόγκος), Τσικάλντο (80′ Χούρι), Ετίμ (66′ Μόρα), Μπαϊαράμ (80′ Κρέτου), Αλ Χαμλαουί.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)

Βοηθοί: Λεβάν Βαραμισβίλι (Γεωργία), Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία

Τέταρτος: Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)

VAR: Ζέρεν Στορκς (Γερμανία), AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)