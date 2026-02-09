ΑΕΚ: Η εκπληκτική εκκίνηση του Βάργκα θυμίζει εποχή Μπλάνκο στους «κιτρινόμαυρους»

Με τον Μπάρναμπας Βάργκα να σημειώνει δυο γκολ και να καλύπτει με ιδανικό τρόπο το κενό του Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ πέρασε με 4-0 από την έδρα του Πανσερραϊκού, πήρε βαθμολογικά “δώρα” από τα ντέρμπι σε “Βικελίδης’ και “Καραϊσκάκης” και επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Super League.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα μετρά ήδη τρία γκολ και μια ασίστ στα πέντε πρώτα του παιχνίδια με την ΑΕΚ κάνοντας ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ο Ούγγρος επιθετικός θυμίζει την εκκίνηση που έκανε ένας άλλος εμβληματικός φορ της Ένωσης πριν από 19 χρόνια, ο Ίσμαελ Μπλάνκο.

Ανάλογο ξεκίνημα είχε κάνει και ο Μπλάνκο στην Ένωση το 2007, όταν είχε πετύχει τα δύο γκολ στη νίκη επί του Ατρόμητου στο ντεμπούτο του και στη συνέχεια είχε σκοράρει και στην εκτός έδρας επικράτηση στη Βέροια με 1-0.

Στην καριέρα του στην ΑΕΚ, ο Μπλάνκο έπαιξε σε 169 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 72 γκολ και 24 ασίστ, στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα.