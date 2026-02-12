Αθλητικά

ΑΕΚ: «Η κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί»

"Τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και ενάμισι χρόνο", αναφέρει η Ένωση
Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το κασκόλ της ΑΕΚ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε τη δική της απάντηση στις τοποθετήσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αναφορικά με τη μήνυση που ετοιμάζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τον Μάριο Ηλιόπουλο μετά τα όσα δήλωσε στην εκδίκαση, η ΠΑΕ ΑΕΚ υποστηρίζει πως «η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί» 

Στο μεταξύ, σχετικά με μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media που δείχνει τον Μάριο Ηλιόπουλο να κρατά το Κύπελλο σε γιορτή του Ολυμπιακού το 2012, η ΑΕΚ σημείώνει πως «Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν τον αγγίζουν».

«Τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και ενάμισι χρόνο και θα συνεχίσει να το βιώνει… Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν τον αγγίζουν. Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί…», αναφέρει η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ.

