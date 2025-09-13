Αθλητικά

ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο

Ο Ζοάο Μάριο μίλησε με τον Μάρκο Νίκολιτς και στη συνέχεια έπιασε δουλειά
Ο Ζοάο Μάριο
Ο Ζοάο Μάριο με τη φανέλα της ΑΕΚ/ Φωτογραφία από aekfc.gr

Ο Ζοάο Μάριο δεν έχασε καθόλου χρόνου. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ, πήγε στα Σπάτα και έκανε την πρώτη του προπόνηση.

Ο Πορτογάλος μέσος, Ζοάο Μάριο, ξεναγήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και στη συνέχεια προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Ο Ζοάο Μάριο έκανε το απόγευμα της Παρασκευής την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο Πορτογάλος διεθνής μέσος βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων, συνάντησε τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τους νέους του συμπαίκτες και αμέσως μετά ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα και βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. 

