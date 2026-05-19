Αθλητικά

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Final Four της Euroleague: Το κανάλι και οι ώρες των αγώνων

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει στην Αθήνα το τριήμερο 22-24 Μαΐου
Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ πανηγυρίζουν
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Απομένουν λίγες μόνο μέρες για το τζάμπολ του Final Four της Euroleague στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να γράψει ιστορία στο Telekom Center και να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό του.

H Nova ανακοίνωσε το κανάλι που θα καλύψει το Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού από τις 22 έως και 24 Μαΐου.

Την Παρασκευή (22/5/2026) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ την Κυριακή (24/5/2026) θα γίνει ο μεγάλος τελικός της Euroleague όπως επίσης και ο τελικός Next Generation U18.

Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Novasports Prime.

Ο πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:00.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Final Four της Euroleague

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)
21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

Κυριακή 24 Μαΐου

18:00 Τελικός Next Generation U18 (Novasports Prime)
21:00 Τελικός Euroleague (Novasports Prime)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
102
92
87
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo