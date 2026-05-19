Απίστευτο περιστατικό με Χινκαπιέ στο Άρσεναλ – Μπέρνλι: Του έφυγε το σορτς και φάνηκαν όλα

Ο ποδοσφαιριστής από το Εκουαδόρ ήταν ο μεγάλος άτυχος στη νίκη τίτλου της Άρσεναλ
Ο Πιερό Χινκάπιε / REUTERS / Hannah Mckay
Ο Πιέρο Χινκάπιε τράβηξε άθελά του όλα τα βλέμματα στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Μπέρνλι στο Έμιρεϊτς για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League.

Η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλι και απέχει πλέον 90 λεπτά από την κατάκτηση της Premier League και τη μεγάλη επιστροφή στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Κάι Χάβερτς ήταν ο ήρωας της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα με το γκολ-τίτλου που σημείωσε, ωστόσο τα περισσότερα βλέμματα στράφηκαν στον Πιερό Χινκάπιε.

Μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ από το Εκουαδόρ, είχε μια μονομαχία με τον αμυντικό των φιλοξενούμενων, Άξελ Τουανζέμπε, ο οποίος πάτησε το σορτσάκι του και του το κατέβασε εντελώς.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Burnley - Emirates Stadium, London, Britain - May 18, 2026 Burnley's Axel Tuanzebe in action with Arsenal's Piero Hincapie REUTERS
Το “ατύχημα” του Χινκάπιε / REUTERS / Hannah Mckay

Στη ζωντανή μετάδοση, ο Εκουαδοριανός έμεινε εκτεθειμένος για αρκετά δευτερόλεπτα, με τη σχετική εικόνα να γίνεται viral στα social media.

Η Άρσεναλ είναι πιθανό να στεφθεί πρωταθλήτρια Αγγλίας από σήμερα (19/5/2026), εφόσον η Σίτι δεν καταφέρει να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Μπόρνμουθ.

