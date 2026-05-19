Εξωγήινος Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 41 πόντους και 24 ριμπάουντ στο Θάντερ – Σπερς

Θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου αυτή τη στιγμή και όχι άδικα. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα διέλυσε τη στατιστική στον πρώτο τελικό της Δύσης ανάμεσα σε Θάντερ και Σπερς, υπογράφοντας το μπρέικ της ομάδας του Σαν Αντόνιο στην Οκλαχόμα.

Έπειτα από δύο παρατάσεις, οι Σπερς άλωσαν την έδρα των Θάντερ, επικρατώντας με 122-115 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών της Δύσης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να οργιάζει.

Ο Γάλλος “γίγαντας” της ομάδας του Σαν Αντόνιο έδωσε μία μοναδική παράσταση στην Οκλαχόμα, τρομοκρατώντας τους αντιπάλους του τόσο μέσα στο ζωγραφιστό όσο και από την περιφέρεια.

Ο νεαρός σούπερ σταρ πραγματοποίησε μια ιστορική εμφάνιση με 41 πόντους και 24 ριμπάουντ, ενώ «υπέγραψε» τη νίκη των Σπερς στα τελευταία λεπτά της δεύτερης παράτασης με δύο διαδοχικά καρφώματα, το ένα μάλιστα συνοδεύτηκε και από φάουλ.

Ήταν, μάλιστα, αυτός που έστειλε το παιχνίδι στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, με τρίποντο από το logo.