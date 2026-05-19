Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι έκαναν «επίθεση» στο Instagram της κόρης του Πεπ Γκουαρντιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα φαίνεται ότι πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από 10 χρόνια απόλυτα επιτυχημένης παρουσίας στον πάγκο των “Πολιτών”.

Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να επισημοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή (24/5/2026) μετά το φινάλε της φετινής Premier League, με τους οπαδούς των “Πολιτών” να “επιστρατεύουν” μέχρι και την κόρη του Καταλανού προπονητή, προκειμένου να παραμείνει στην ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 25χρονη Μαρία Γκουαρντιόλα ανέβασε ένα βίντεο στο Ιnstagram, στο οποίο ποζάρει και χαμογελά μπροστά σε έναν καθρέφτη.

«Αυτό το μαύρισμα σύντομα», έγραψε το μοντέλο, συνοδεύοντας τη λεζάντα με emoji χορού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη maria guardiola (@maria.guardiola)

Τα σχόλια από κάτω από την ανάρτηση έπεσαν… βροχή, μόνο που ήταν εκτός… θέματος, αφού οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν από τη Μαρία την παραμονή του πατέρα της στον πάγκο της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πες στον πατέρα σου να μείνει για ακόμη μία σεζόν», έγραψε ένας χρήστης. «Σε παρακαλώ, πες στον πατέρα σου να μείνει για έναν ακόμη χρόνο», ανέφερε ένας άλλος. Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Πες στον μπαμπά σου να παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι, σε παρακαλώ».

Pep Guardiola’s daughter sends Instagram message just hours before dad’s exit news and sees post hijacked by fans https://t.co/7kDRDmYyTs — The Sun Football (@TheSunFootball) May 18, 2026

Την ίδια στιγμή, υπήρξαν και αρκετοί χρήστες αποθέωσαν τη νεαρή στα σχόλια. «Είσαι απίστευτη!!», «Σ’ αγαπώ Μαρία», ήταν μερικά από τα μηνύματα που δέχθηκε η κόρη του Πεπ Γκουαρντιόλα.