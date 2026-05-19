Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι έκαναν «επίθεση» στο Instagram της κόρης του Πεπ Γκουαρντιόλα

Οι φίλοι της Σίτι κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τον Γκουαρντιόλα στο Μάντσεστερ
Ο Γκουαρντιόλα
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα φαίνεται ότι πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από 10 χρόνια απόλυτα επιτυχημένης παρουσίας στον πάγκο των “Πολιτών”.

Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να επισημοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή (24/5/2026) μετά το φινάλε της φετινής Premier League, με τους οπαδούς των “Πολιτών” να “επιστρατεύουν” μέχρι και την κόρη του Καταλανού προπονητή, προκειμένου να παραμείνει στην ομάδα.

Η 25χρονη Μαρία Γκουαρντιόλα ανέβασε ένα βίντεο στο Ιnstagram, στο οποίο ποζάρει και χαμογελά μπροστά σε έναν καθρέφτη.

«Αυτό το μαύρισμα σύντομα», έγραψε το μοντέλο, συνοδεύοντας τη λεζάντα με emoji χορού.

 
 
 
 
 
Τα σχόλια από κάτω από την ανάρτηση έπεσαν… βροχή, μόνο που ήταν εκτός… θέματος, αφού οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν από τη Μαρία την παραμονή του πατέρα της στον πάγκο της ομάδας.

«Πες στον πατέρα σου να μείνει για ακόμη μία σεζόν», έγραψε ένας χρήστης. «Σε παρακαλώ, πες στον πατέρα σου να μείνει για έναν ακόμη χρόνο», ανέφερε ένας άλλος. Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Πες στον μπαμπά σου να παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι, σε παρακαλώ».

Την ίδια στιγμή, υπήρξαν και αρκετοί χρήστες αποθέωσαν τη νεαρή στα σχόλια. «Είσαι απίστευτη!!»,  «Σ’ αγαπώ Μαρία», ήταν μερικά από τα μηνύματα που δέχθηκε η κόρη του Πεπ Γκουαρντιόλα.

