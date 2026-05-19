Θάντερ – Σπερς 115-122: Επικό μπρέικ για το Σαν Αντόνιο μετά από δύο παρατάσεις

Καλύτερη δεν θα μπορούσε να ήταν η πρεμιέρα των τελικών της Δύσης στο NBA, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να αλώνουν την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με 122-115 στη δεύτερη παράταση.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστειλαν… μήνυμα με το “καλημέρα” στους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών της Δύσης με “μπρέικ”.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (101-101), ενώ το αντίπαλο δέος, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, με αδιανόητο τρίποντο από το logo έκανε το 108-108, οδηγώντας τον πρώτο τελικό σε δεύτερη παράταση.

Εκεί, οι Σπερς έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και έφτασαν στη νίκη.

O Bίκτορ Ουεμπανιάμα με 41 πόντους, 24 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ενώ για τους Θάντερ ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-27, 44-51, 73-80, 101-101, 108-108 (παρ.), 115-122 (2η παρ.).