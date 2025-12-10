Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ – Λέβιτσε 99-88: Η Ένωση νίκησε και εξασφάλισε την πρώτη θέση στο BCL με κορυφαίους Σίλβα και Μπάρτλεϊ

Στην παράταση πήρε τη νίκη η «Βασίλισσα» με τον Σάκοτα να έχει αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές
Μπάρτλεϊ
Ο Μπάρτλεϊ πανηγυρίζει για την ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 99-88 κόντρα στην Λέβιτσε και συνέχισε το αήττητο σερί της στον όμιλο του Basketball Champions League. Ο Μπάρτλεϊ με 22 και ο Σίλβα με 19 ήταν οι πρώτοι σκόρερ της Ένωσης.

Πέμπτη νίκη για την ΑΕΚ στον όμιλο του BCL με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να πετυχαίνει 22 πόντους με 7 ασίστ και τον Κρις Σίλβα να σκοράρει 19 πόντους με 9 ριμπάουντ. Ο Γκαμπονέζος σέντερ κατά τη διάρκεια του αγώνα αποχώρησε με ενοχλήσεις, όμως μετά ασπό λίγα λεπτά και αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε και ήταν καταλυτικός.

Ο Σάκοτα αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στους διαιτητές. Ο προπονητής της ΑΕΚ πήρε δύο τεχνικές ποινές κόντρα στη Λέβιτσε και άφησε την ομάδα του από νωρίς χωρίς τη βοήθεια του προπονητή της.

Η Ένωση παραμένει μόνη πρώτη στον όμιλο και στην 6η και τελευταία αγωνιστική θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντομετωπίσει τη Ζολνόκι (16/12, 19:00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.δ.), 99-88

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 7, Φλιώνης 8, Λεκαβίτσιους 7, Πεκάρσκι 4, Μπάρτλεϊ 22, Αρμς 10, Σίλβα 19

ΛΕΒΙΤΣΕ (Μάτζιν): ΜακΓκίλ 17, Παζίτσκι, Γουέσον 10, Ντόρσεϊ 12, Μούζιτς 15, Μπογιανόβσκι 4, Κάριους 8, Μαβέιν 22

