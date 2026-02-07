ΑΕΚ – Μαρούσι 83-74: Η Ένωση παρέμεινε ασταμάτητη στη GBL πριν το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ

Αν και βρισκόταν πίσω στο σκορ σε μεγάλο μέρος του αγώνα στα Άνω Λιόσια, η ΑΕΚ σοβαρεύτηκε στην τελευταία περίοδο και “λύγισε” με 83-74 το Μαρούσι, για τη 18η αγωνιστική της GBL.

H AEK επέστρεψε από το -8 στην τέταρτη περίοδο, πήρε τη 7η σερί νίκη της στην GBL κι έφτασε τις 10 συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Ένωση συνεχίζει έτσι στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα (ρεκόρ 12-4) και έχει μπροστά της το μεγάλο ματς στην έδρα του ΠΑΟΚ, που την ακολουθεί (11-4) και στον πρώτο γύρο είχε επικρατήσει μέσα στα Άνω Λιόσια. Το Μαρούσι παρέμεινε στην 13η θέση με 3-14.

Η ΑΕΚ βρέθηκε να κάνει με 8 πόντους στο 32′ (59-67) όμως κάνοντας επιμέρους 19-4 στα επόμενα επτά αγωνιστικά λεπτά ανέτρεψε πλήρως την εικόνα του αγώνα, φτάνοντας στη 12η φετινή της νίκη.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές που είχαν ακόμη τον Ραϊκουάν Γκρέι με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ αλλά και τον Τζέιμς Νάναλι με 17 πόντους.

Από την άλλη, το Μαρούσι που έπαθε black out στην τέταρτη περίοδο με διαδοχικά λάθη και χαμένα σουτ, ο Τζακόρι Γουίλιαμς τελείωσε με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Ντάριλ Μέικον είχε 15 πόντους και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης 12.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-41, 54-59, 83-74