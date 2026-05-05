Μονακό – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες βγάζουν «σκούπα» στο Πριγκιπάτο

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη λαβωμένη Μονακό στο Μόντε Κάρλο (5/5/2026, 20:45, Novasports Prime, live από το NewsIt.gr) στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Η σειρά βρίσκεται στο 2-0 μετά τις δύο σαρωτικές εμφανίσεις του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επιθυμεί να “σκουπίσει” τη Μονακό και να τσεκάρει από σήμερα το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four της Euroleague.

Ο Έλληνας προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τάισον Ουόρντ, ο οποίος συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στην μέση και κρίθηκε προτιμότερο να μείνει στην Αθήνα, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών και θα παρουσιαστούν με μόλις επτά παίκτες, καθώς ο Μαρκοϊσβίλι δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Άλφα Ντιάλο και Ντάνιελ Τάις.

Ολυμπιακός – Μονακό 2-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς για τα πλέι οφ της Euroleague, η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:00) και θα προσπαθήσει να μείνει ζωντανή στη σειρά, αφού βρίσκεται πίσω με 2-0.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αγωνίζεται χωρίς τον Ταβάρες, θα επιχειρήσει να σφραγίσει από σήμερα το εισιτήριο για το Final Four.