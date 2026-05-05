Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έγινε προπονητής και ο μισός Παναθηναϊκός βρέθηκε στο πλευρό του

Τον ελεύθερο του χρόνο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εκτελεί και χρέη… προπονητή.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας μπει για τα καλά στο ροτέισον του Εργκίν Αταμάν.

Όταν δεν έχει υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό, ο Έλληνας φόργουορντ ασχολείται με την… προπονητική.

Συγκεκριμένα, ο Ρογκαβόπουλος κοουτσάρισε την ομάδα Sthenos BC στο πλαίσιο του πρωταθλήματος «Basketaki», σε μια αναμέτρηση που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου. Η ομάδα του μάλιστα επικράτησε των Wets Kings με το ευρύ 94-73.

Στο γήπεδο βρέθηκαν, μάλιστα, οι  Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι παρακολούθησαν την προσπάθεια του συμπαίκτη τους.

Την Τετάρτη (6/5/2026) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telekom Center και με νίκη θα σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Euroleague.

