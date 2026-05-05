Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έγινε προπονητής και ο μισός Παναθηναϊκός βρέθηκε στο πλευρό του

Τον ελεύθερο του χρόνο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εκτελεί και χρέη… προπονητή.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας μπει για τα καλά στο ροτέισον του Εργκίν Αταμάν.

Όταν δεν έχει υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό, ο Έλληνας φόργουορντ ασχολείται με την… προπονητική.

Συγκεκριμένα, ο Ρογκαβόπουλος κοουτσάρισε την ομάδα Sthenos BC στο πλαίσιο του πρωταθλήματος «Basketaki», σε μια αναμέτρηση που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου. Η ομάδα του μάλιστα επικράτησε των Wets Kings με το ευρύ 94-73.

Στο γήπεδο βρέθηκαν, μάλιστα, οι Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι παρακολούθησαν την προσπάθεια του συμπαίκτη τους.

Οι άλλοι στον ελεύθερό τους χρόνο πήγαν να δουν τον Ρογκα να προπονεί στο basketaki.

Κακό το κλίμα στα αποδυτήρια#paobc pic.twitter.com/X8yNlgIQSv — green_youth (@S13pao) May 4, 2026

Την Τετάρτη (6/5/2026) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telekom Center και με νίκη θα σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Euroleague.