ΑΕΚ: Με Ρομπέρτο Περέιρα η Ένωση στις Σέρρες

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό (08.02.2026, 16:00, Newsit.gr) για την 20η αγωνιστική της Super League, έχοντας σαν στόχο την επιστροφή της στα “τρίποντα”.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε στην αποστολή της ΑΕΚ τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού (κάταγμα στο δάκτυλο) που αποκόμισε από το παιχνίδι με την Κραϊόβα στο Conference League και μπήκε στο αεροπλάνο, με προορισμό τις Σέρρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή του Περέιρα σε αποστολή της ΑΕΚ, το 2026. Μένει να φανεί πώς θα τον αξιοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως ο Νίκολιτς -που δεν ανακοινώνει αποστολή για τα ματς της ΑΕΚ- δεν μπορεί να υπολογίζει για τον αγώνα της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό στους τιμωρημένους Φιλίπε Ρέλβας και Λούκα Γιόβιτς που έχουν συμπληρώσει κάρτες.

Την θέση του Πορτογάλου στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ένας εκ των Ντομαγκόι Βίντα η Μαρτιν Γκεοργκίεφ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Μπάρναμπας Βάργκα.