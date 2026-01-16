ΑΕΚ: Με Ζίνι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ αφήνει πίσω τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο και στρέφει την προσοχή της στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena.

Μετά την απώλεια του στόχου του Κυπέλλου, η ΑΕΚ επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα και θέλει να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα, αρχής γενομένης από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η κιτρινόμαυρη προετοιμασία προχωράει χωρίς απρόοπτα. Εκτός από τον Περέιρα, όλοι πήραν μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής και ο Σέρβος τεχνικός καταστρώνει τα πλάνα του με σχεδόν όλα τα όπλα του.

Οι Ζίνι και Πιερό προπονούνται κανονικά από την προηγούμενη Δευτέρα, ωστόσο στο Κύπελλο έμειναν εκτός αποστολής, καθώς κρίθηκαν ανέτοιμοι.

Για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό θα είναι κανονικά διαθέσιμοι, με τον Αφρρικανό επιθετικό να αναμένεται, μάλιστα, να αγωνιστεί κόντρα στους πράσινους.