ΑΕΚ: Με Ζοάο Μάριο, Λυκογιάννη και Βίταλις η ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης για τη League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα που δήλωσε για τα ματς της League Phase του Champions League με τον Ζοάο Μάριο, τον Μπάμπη Λυκογιάννη και τον Μίλαν Βιτάλις να είναι μέσα σε αυτή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αντίθετα, άφησε εκτός τον Δημήτρη Καλοσκάμη, τον Χρήστο Αλεξίου και τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League δεν συμπεριλήφθηκε, επίσης, ο Ντέρεκ Κουτέσα που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβέτ.

Η λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Σταύρος Πήλιος, Μπάμπης Λυκογιάννης, Ντομαγκόι Βίντα.

Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Σταύρος Πήλιος, Μπάμπης Λυκογιάννης, Ντομαγκόι Βίντα. Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα, Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις

Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα, Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις Επιθετικοί: Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ Λίστα Β’ (1): Μάριος Μπαλαμώτης

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase