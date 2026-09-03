Αθλητικά

Super League: Ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Αναλυτικά οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής

O Τσακαλίδης θα διευθύνει το ΑΕΚ – Άρης και ο Τζήλος το Βόλος – Ολυμπιακός
Ο Φέλιξ Τσβάιερ
Ο Φέλιξ Τσβάιερ σε ματς των διοργανώσεων της UEFA/ EPA
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Η ΕΠΟ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της Super League με τον Γερμανό Φέλιξ Τσβάιερ να είναι ο «άρχοντας» του αγώνα του ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Πέρα από τον Γερμανό διαιτητή που θα διευθύνει το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, γνωστοί έγιναν και οι υπόλοιποι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της Super League, με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη να είναι στην Allwyn Arena για το ΑΕΚ – Άρης, ενώ ο Αθανάσιος Τζήλος θα σφυρίξει το Βόλος – Ολυμπιακός.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 05/09/26

  • 19:00 Βόλος – Ολυμπιακός: Τζήλος (Μπουξμπάουμ, Βαλιώτης, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης).
  • 21:00 ΑΕΚ – Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος, Βεργέτης, VAR: Αμπίσο, Μεραβίλια).

Κυριακή 06/09/26

  • 19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα: Κουκουλάς (Μάτσας, Ψύλλος, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης).
  • 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά: Νταούλας (Δημητριάδης, Καραγκιζόπουλος, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Βεργέτης, Κατόπης).
  • 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Αντωνίου, Φωτιάς).
  • 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τσβάιερ (Κέμπτερ, Κιμέγερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μίλερ, Σιν).

Δευτέρα 07/09/26

  • 18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής: Κατοίκος (Κολλιάκος, Μητροφάνης, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Κουμπαράκης).
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