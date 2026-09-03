Super League: Ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Αναλυτικά οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής

Η ΕΠΟ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της Super League με τον Γερμανό Φέλιξ Τσβάιερ να είναι ο «άρχοντας» του αγώνα του ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Πέρα από τον Γερμανό διαιτητή που θα διευθύνει το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, γνωστοί έγιναν και οι υπόλοιποι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της Super League, με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη να είναι στην Allwyn Arena για το ΑΕΚ – Άρης, ενώ ο Αθανάσιος Τζήλος θα σφυρίξει το Βόλος – Ολυμπιακός.

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Αναλυτικά οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 05/09/26

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός: Τζήλος (Μπουξμπάουμ, Βαλιώτης, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης).

Τζήλος (Μπουξμπάουμ, Βαλιώτης, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης). 21:00 ΑΕΚ – Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος, Βεργέτης, VAR: Αμπίσο, Μεραβίλια).

Κυριακή 06/09/26

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα: Κουκουλάς (Μάτσας, Ψύλλος, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης).

Κουκουλάς (Μάτσας, Ψύλλος, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης). 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά: Νταούλας (Δημητριάδης, Καραγκιζόπουλος, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Βεργέτης, Κατόπης).

Νταούλας (Δημητριάδης, Καραγκιζόπουλος, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Βεργέτης, Κατόπης). 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Αντωνίου, Φωτιάς).

Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Αντωνίου, Φωτιάς). 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τσβάιερ (Κέμπτερ, Κιμέγερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μίλερ, Σιν).

Δευτέρα 07/09/26